Congo-Kinshasa: Santé - Un partenariat mission copte orthodoxe et gouvernement en vue

Le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a reçu, vendredi 8 juillet 2022, dans son cabinet de travail, à la Primature, le Bishop Paul, évêque de la mission copte orthodoxe, venu lui parler des actions de cette communauté religieuse au Congo et de son souhait de développer un partenariat avec le gouvernement congolais dans le secteur de la santé.

Selon l'hôte de marque de Sama Lukonde, la mission copte orthodoxe justifie sa démarche dans ce secteur d'autant plus qu'elle en a plus d'expérience. " Nous avons parlé avec lui de la mission copte orthodoxe ici au Congo. Nous lui avons démontré comment nous avons plusieurs paroisses et que dans nos églises nous travaillons plus avec les pauvres et nous avons une mission médicale et humanitaire. Tout le temps nous aidons la communauté ici au Congo par rapport à notre mission ", a-t-il dit.

Le prélat orthodoxe a reconnu l'accompagnement du gouvernement dans l'accomplissement de la mission de son église en République démocratique du Congo. " Nous avons également échangé les idées au sujet de certains défis que nous avons et sur comment aider le pays. Nous sommes très contents et la mission évolue très bien ici au Congo et nous sommes venus dire merci au gouvernement pour ce qu'il fait pour la mission copte orthodoxe et surtout pour son apport ", s'est réjoui Bishop Paul. Ce, avant de partager le rêve de sa communauté religieuse de développer un partenariat avec le gouvernement dans le secteur de la santé, notamment dans la lutte contre le VIH/SIDA et contre la COVID-19 en vue d'aider la population congolaise.

" Nous espérons que dans le futur nous conclurons un partenariat avec le gouvernement congolais dans le secteur de la santé dans lequel nous sommes très experts, pour lutter contre le VIH/SIDA et la COVID-19 ", a-t-il expliqué. Avant de renchérir : " Nous voulons travailler en partenariat avec le gouvernement congolais à travers différents projets et nous voulons être traités ici au Congo comme des missionnaires ".

A l'en croire, la mission copte orthodoxe est au Congo " pour aider et non pas pour gagner ou faire de bénéfice ".