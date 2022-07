Algérie: Karaté-do/Jeux mondiaux2022 - Ayoub Helassa décroche une médaille d'or à Birmingham (USA)

Alger — Le jeune karatéka, l'Algérien Ayoub Helassa a décroché la médaille d'or de sa catégorie de poids (60 kg), en battant le Brésilien Douglas Santos Broz, en finale des 19ems jeux mondiaux qui se déroulent du 8 au 17 juillet dans la ville américaine de Birmingham, a indiqué la Fédération Algérienne de Karaté (FAKT) sur son site officiel.

Le jeune Hallassa (18 ans), encadré oar son entraîneur Mohamed Abderraejal Djouda, s'est imposé en finale devant le Brésilien Santos Broz (36 ans), et détenteur de quatre titres de champion du monde, précise la même source.

Les jeux mondiaux disputés tous les quatre ans, qui ont débuté en 1981, concernent des disciplines pour la plupart non-olympiques, et considérés comme une antichambre des Jeux Olympiques, en donnant la part belle aux sports extrêmes.

Le karaté algérien traverse actuellement une période faste en s'illustrant lors de la 9e édition des Jeux méditerranéens Oran-2022 (25 juin-6 juillet) en réalisant une belle moisson de six médailles (4 or et 2 argent).

Les quatre distinctions en or ont été remportés par Oussama Zaid (-75kg), Cylia Ouikane (-50kg), Louiza Abouriche (-55 kg) et Chaima Midi (-61 kg). Avec ce résultat, la moisson dépasse de loin (+3 or), celle obtenue à Tarragone-2018.