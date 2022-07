Casablanca — La 8ème édition des Rencontres Internationales des Échecs Francophones (RIDEF) s'est clôturée, vendredi soir à Casablanca, avec un spectacle "Chess opera", animé par "Come to My Home" , un groupe d'artistes de culture diverse.

Le spectacle tourne autour du jeu d'échecs et ses mystères, ainsi que des fondements et principes de ce jeu millénaire qui reflète la vie au quotidien avec ses contraintes, ses règles et ses opportunités.