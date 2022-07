Afrique de l'Est: Les évêques de la RDC, du Rwanda et du Burundi s'engagent à œuvrer pour la paix et l'unité des peuples dans la région

Les évêques catholiques de la RDC, du Rwanda et du Burundi s'engagent à œuvrer pour la paix et l'unité des peuples de la sous-région des Grands Lacs. Ils projettent d'organiser dans leurs diocèses respectifs une eucharistie sur cet objectif le 31 juillet prochain.

Ils l'ont signifié à l'issue de leur assemblée générale clôturée ce samedi 9 juillet au centre Caritas à Kinshasa.

"Tu ne tueras point ! Sois le gardien de ton frère ", est le thème de l'exhortation faite par les évêques de l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale (ACEAC) aux habitants de la sous-région des Grands Lacs au terme de leurs travaux.

" Aux habitants de la région des Grands Lacs, de se désolidariser, prendre distance de tout mouvement de séduction et de tout geste d'hommage à l'exclusion et à la loi de la violence. Et aux tenants des titres de propriété des mouvements armés mais aussi à leurs mandants, les tireurs des ficèles, de trouver d'autres voies nobles de résolution des conflits que de recourir à la loi d'extermination, à la guerre et au massacre des innocents ", a rapporté le secrétaire général de l'ACEAC, l'abbé Jean-Pierre Badidike.

" Aux décideurs politiques, de conjuguer les efforts et les énergies pour construire un vivre ensemble harmonieux et développer le discours de la paix, de la concorde, de l'unité. Ils s'engagent à continuer à travailler à l'œuvre de la construction et consolidation de la paix. Ils ont développé des stratégies pour que tous les aspects qui concernent la construction globale et harmonieuse de la paix dans la région soient envisagés ", a-t-il ajouté.