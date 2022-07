Afrique de l'Est: RDC - FMI - Kinshasa espère le " décaissement immédiat " de 203 millions de dollars

La conclusion satisfaisante de la deuxième revue du Programme élargi du gouvernement (Peg) appuyé par la Facilité élargie de crédit (Fec) ouvre la voie à une telle perspective dans le cadre de l'appui à la balance de paiements. Cette performance, a expliqué le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, est le fruit d'une bonne mobilisation des recettes domestiques favorisée par le bon comportement des cours mondiaux des produits miniers et les efforts de maximisation des recettes publiques du gouvernement de la République démocratique du Congo.

Le 6 juillet dernier, la presse rd-congolaise a été conviée à un important point de presse du ministère des Finances. Face aux journalistes, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, était accompagné de son collègue du Budget, Aimé Boji, de la gouverneure de la Banque centrale du Congo (BCC), Malangu Kabedi, et du représentant résident du Fonds monétaire international (FMI), Gabriel Leost. A l'ordre du jour des échanges, il y a bien entendu la deuxième revue du Peg appuyé par la Fec, ainsi que les retombées de la conclusion satisfaisante.

Selon l'argentier national qui s'est largement étendu sur cette question, la première retombée directe et non des moindres est le décaissement immédiat de 203 millions de dollars américains d'appui à la balance des paiements. Cet appui va conforter les réserves de change de la BCC. Par ailleurs, il ne faut pas oublier l'accélération de l'utilisation de DTS avec un décaissement supplémentaire de 211 millions de dollars américains US en faveur du Programme de développement local de 145 territoires.

Dans la foulée, Nicolas Kazadi a fait état d'une autre retombée très importante. Il s'agit de l'appui budgétaire de 250 millions de dollars américains de la Banque mondiale (BM). Nous l'avions annoncé dans l'une de nos dernières livraisons. En effet, nous soulignions même par la même occasion le caractère assez exceptionnel de la décision de la BM qui survient dix ans après le dernier appui de cette institution financière internationale à la RDC.

Si ces faits peuvent rassurer du réchauffement effectif de la coopération entre la RDC et ses partenaires traditionnels, dont le FMI, il faut noter que le gouvernement de la RDC est déterminé à poursuivre ses réformes stratégiques. Il s'agit, notamment, de l'informatisation de la chaîne de la recette, l'élargissement de l'assiette fiscale par l'introduction de l'impôt sur les revenus des personnes physiques et sociétés, la rationalisation des dépenses fiscales, la réforme du système de subvention aux prix du carburant, l'encadrement de la dette publique à travers une loi, la maîtrise de la masse salariale, la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance dans le secteur minier. Nous y reviendrons.