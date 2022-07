Sénégal: Cimetières de Yoff et Saint Lazare - Des lieux de mémoire aménagés par la Ville de Dakar

Le visage des cimetières musulman de Yoff et catholique de Saint-Lazare de Béthanie, est en train de se transformer. Ce changement voulu par la Mairie de Dakar, à travers les travaux d'aménagement, de pavage, d'éclairage et de sécurisation de ces lieux de mémoire, est d'ores et déjà apprécié par la population avant même leur terme. Avec ce projet, la Ville de Dakar veut ces lieux accueillants lors des moments de " retrouvailles " entre les morts et les vivants.

Un samedi matin au cimetière musulman de Yoff. C'est le train-train quotidien, en ces lieux de mémoire,de repos éternel des morts. On fait ses ablutions, avant de rendre visite à un proche. Ou encore chapelet à la main, on essaye d'être en osmose, à travers des incantations, des souvenirs, avec les défunts. Un petit tour a permis aussi de constater l'état d'avancement des travaux d'aménagement, de pavage, d'éclairage et de sécurisation des cimetières de Dakar. Il est 10 heures 17 minutes, la température est douce et ensoleillée. La mer, pas très loin, contribue dans ce climat frisquet par sa brise.

À la devanture du cimetière, de petits groupuscules se forment. Ils sont à la tâche. Les uns discutent autour du petit-déjeuner, d'autres s'affairent dans les derniers réglages,avant de reprendre le boulot. Plus loin, des piles de pavés à perte de vue sont stockées sur le parking. C'était un des objectifs pour les cent premiers jours du nouveau Maire de Dakar, Barthélémy Dias. Celui-ci consistait à rendre les séjours des parents, en ces lieux,plus agréables. Un acte, avait laissé entendre le Maire de Dakar, qui rentrait en droite ligne de son programme de construction d'un " Dakar de tous", où toutes les composantes de la collectivité territoriale seraient prises en charge. Et cela passe forcément par l'amélioration du cadre de vie... et même chez les morts. Cette approche donne un visage plus humain et solidaire à la gestion municipale." Comme vous pouvez le constater, les travaux avancent à grands pas. Les ouvriers s'activent tous les jours, pour finir dans les délais ", constate El Hadj Abdoul Aziz Diène, gestionnaire du cimetière musulman de Yoff. Ce dernier croit dur comme fer que cette initiative de la Ville de Dakar est venue à son heure, car les visiteurs se plaignaient beaucoup de la poussière rougeâtre, qui se déposait sur leurs chaussures, à chaque fois qu'ils venaient formuler des prières pour leurs parents.

Des retours positifs

" Nous avons reçu beaucoup de retours positifs concernant la première allée qui est presque achevée. Certains arrivent facilement à trouver l'emplacement des sépultures de leur famille, pendant que d'autres estiment qu'il n'est plus nécessaire de rentrer avec sa voiture ", ajoute le gestionnaire. Ici, l'espace est aménagé pour rendre facile le parcours des visiteurs. En effet, les travaux n'en sont qu'à leur moitié, mais Pape Ibrahima Seck est déjà conquis. Ce quadragénaire établi en Italie depuis des années a constaté un changement " notable " à son retour, après deux ans d'absence. " Je vois que les travaux se poursuivent mais, déjà, je note de grands changements. Nous qui sommes à l'étranger, voyons comment les Occidentaux prennent soin de leurs morts. Leurs cimetières sont toujours propres et bien aménagés et je suis ravi que nos autorités commencent à prendre ce problème à bras-le-corps et comprennent que ces lieux doivent attirer notre plus grande attention ", fait-il savoir.

Outre le pavage, les autorités municipales prévoient aussi d'éclairer les lieux. Cent points lumineux seront installés dans l'enceinte du cimetière musulman de Yoff et au cimetière chrétien Saint-Lazare de Béthanie, pour améliorer la sécurité et permettre au personnel et aux visiteurs de se déplacer dans des conditions beaucoup plus adéquates. En effet, la Ville de Dakar est consciente du problème de profanation des tombes et veut, à travers l'installation de ces lampadaires, offrir une plus grande quiétude aux morts et de la sérénité aux parents. " Si tout cela prend forme, je crois que c'est toute la population qui sera soulagée et qu'il ne sera plus possible d'y commettre un quelconque délit ", pense El Hadj Abdoul Aziz Diène.

À Saint-Lazare de Béthanie, c'est aussi le soulagement

Le décor est campé et les objectifs clairement affichés, un bon cadre de vie ne doit pas seulement concerner les vivants, les cimetières doivent aussi avoir fière allure. C'est d'ailleurs ce changement de paradigme qui enchante Marie Bernadette Diokh. Retrouvée en pleine prière sur l'allée des " Naufragés ", au cimetière Saint Lazare de Béthanie et habitante des Parcelles assainies, cette mère de famille venue avec sa fillerendre visite à son défunt mari apprécie le projet initié par la Ville de Dakar. " Je dois reconnaître que cette initiative de la mairie doit être reproduite partout au Sénégal. Il est très rare de voir une équipe municipale inscrire dans son programme de tels projets à destination des cimetières. Ce sont des lieux laissés pour compte et je trouve que c'est vraiment dommage ", confie-t-elle. Néanmoins, cette veuve croit savoir qu'une " nouvelle dynamique est enclenchée et que d'autres maires vont suivre l'exemple ".

Comme à Yoff, les ouvriers trouvés à Saint-Lazare sont imperturbables avec leurs tenues. Malgré la chaleur qui accable humains et bêtes, les ouvriers, eux, ne voient autre chose que des pelles, du sable, du ciment et des pavés. Ils sont des durs à la tâche et n'ont pas le temps de palabrer. " Nous travaillons de 8 heures à 18 heures, entrecoupées par une pause déjeuner. Nous essayons de respecter les horaires parce que les ouvrages ne doivent pas dépasser trois mois. Nous sommes donc tenus de nous mettre à latâche, et cela tombe bien, car nous avons trouvé notre rythme ", explique Seydou Sagna, le chargé des travaux. Plus loin, un camion est chargé d'approvisionner les équipes en eau. Chacune, dans une allée dédiée, travaille en symbiose. Le calme qui prévaut sur les lieux est constamment chahuté par le bruit des marteaux et autres matériaux de construction. Un spectacle qui ne dérange nullement Jean Jacques Sarr. Cet enseignant, qui vient chaque samedi sur les lieux, est d'avis qu'on ne peut faire des omelettes sans casser des œufs. " Je ne peux qu'applaudir cette politique de la Ville de Dakar. Même si les travaux devaient durer davantage, je serais preneur, car la finalité du projet est beaucoup plus importante. On pourra, à terme, nous déplacer facilement, tout en profitant du décor, car les installations électriques sont en train de prendre forme ", dit-il. Pour lui, l'environnement doit être gai, pour atténuer le blues ou la peine des visiteurs.

Le gestionnaire, Habib Sagna, lui, est catégorique, les travaux entrepris changeront considérablement le visage du cimetière. " La préoccupation majeure des visiteurs était la fluidité de la mobilité et le défaut d'éclairage. Mais grâce à l'initiative de la Ville de Dakar, ces problèmes sont en passe d'être résolus. Certains disent déjà leur satisfaction et soulagement de constater l'amélioration du cadre de vie. En plus, les corbillards et les piétons pourront circuler sans entrave, et en toute sécurité ", souligne Habib Sagna.

PATHÉ BA, CHARGÉ DES INFRASTRUCTURES ET DE LA MOBILITÉ URBAINE

" Nous voulons corriger le déficit d'aménagement dans les cimetières "

Adjoint au Maire de la Ville de Dakar en charge des infrastructures et de la mobilité urbaine, Pathé Ba, rappelle que les travaux ont pour but de corriger les déficits d'aménagement notés dans les cimetières de la Ville de Dakar.

Où en sont actuellement les travaux au cimetière de Yoff ?

Les travaux avancent bien. N'oublions pas que la nouvelle équipe municipale, avec à sa tête le Maire Barthélemy Dias, vient juste de boucler ces 100 premiers jours à la tête de la ville. Durant la campagne électorale, nous avions proposé un programme dont la mission fondamentale est de " servir Dakar ". L'objectif est de faire de la capitale une ville résiliente et attractive, qui place l'humain au cœur de la démarche politique et opérationnelle. C'est dans cette logique que le Maire avait entrepris des chantiers au niveau du cimetière musulman Bakhiya de Yoff ouvert au début des années 1970, avec les premières inhumations faites en 1974. Depuis lors, ce lieu n'a pas connu de grandes mutations, du point de vue de l'amélioration du cadre. Dès son installation, le Maire Barthélémy Dias a donné des instructions pour qu'il soit aménagé. C'est ainsi que toutes les voiries ont été tracées pour en faciliter l'accès et la circulation à l'intérieur. Aussi, toutes les artères seront entièrement pavées, et à ce niveau, le taux d'exécution est à plus de 80%. Au total, ce ne sera pas moins de 7000m2 de pavage qui seront réalisés à l'intérieur des lieux. L'éclairage est aussi prévu, avec plus 100 lampadaires installés à l'intérieur, qui fonctionnent exclusivement à base de la technologie Led plus écologique.

Est-ce les mêmes travaux qui seront effectués à Saint Lazare de Béthanie ?

Oui. À Saint Lazare de Béthanie, nous notons les mêmes travaux. Ce sera 4000m2 de pavage qui seront réalisés par la Ville de Dakar, avec à la clef une centaine de lampadaires déjà posés pour l'amélioration de l'éclairage des lieux, qui ont connu récemment beaucoup d'actes de profanation dus principalement à l'insécurité et à l'absence d'éclairage. Il faut noter aussi que le Maire Barthélémy Dias, dans sa capacité d'anticipation, est en train de travailler d'arrache-pied afin de trouver les voies et moyens pour l'extension de Saint Lazare qui demeure une préoccupation majeure de nos frères chrétiens. Également, dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des gestionnaires et du personnel intervenant au niveau de nos cimetières, le Maire a donné des instructions pour la construction de nouveaux blocs administratifs modernes à Saint Lazare. Les études sont bouclées et les travaux vont démarrer incessamment.

Qu'en est-il du reboisement de ces lieux de mémoire ?

Vous savez, le cadre de vie urbain, c'est aussi ces lieux de repos des êtres qui nous sont chers. C'est pourquoi, toujours dans le cadre de l'amélioration des espaces dans nos cimetières, des actions de reboisement ont été entreprises pour renouveler l'écosystème végétal. La Ville de Dakar avec le Maire Barthélémy Dias a l'ambition de les transformer en de véritables poumons verts au sein de notre ville. À travers toutes ces actions, la municipalité veut repenser l'aménagement de ces espaces.

PASCAL DIONE, PRÉSIDENT DU COMITÉ DE GESTION DES CIMETIÈRES CATHOLIQUES (COGECIC)

" Une vieille doléance en cours de satisfaction "

" Aujourd'hui, nous saluons le travail de la Ville de Dakar, car cela fait 10 ans que l'on demande une solution à certains de nos problèmes. Dès leur installation, les autorités municipales nous ont saisis pour demander ce que nous voulions. Et depuis lors, ils sont dans l'action, afin de rendre le cimetière Saint-Lazare de Béthanie meilleur. Ils ont commencé à aménager les pénétrantes en pavés autobloquants, dans les allées principales et secondaires, et aussi l'espace " Bateau le Joola ". Actuellement, l'électricité est déjà faite, le bitumage a commencé pour certains axes, depuis la semaine dernière. Et mieux encore, la Ville de Dakar a décidé d'envoyer des techniciens pour diagnostiquer l'ensemble du bloc administratif, le magasin de stockage, le mur à l'entrée et le logement du gardien. Toutes ces structures seront refaites, de même que la surélévation du mur de clôture situé à l'entrée pour plus de sécurité. La municipalité s'est aussi engagée à réfectionner les toilettes, à aménager un bureau pour le Prêtre. La mairie veut également nous aider pour la numérisation de nos registres. Aussi, les grosses pierres naturelles à l'intérieur du cimetière devront être enlevées. Par ma voix, le Comité de gestion des cimetières catholiques (Cogecic) salue l'engagement des autorités, avec à leur tête le Maire de Dakar, Barthelemy Dias qui a toujours été présent à nos côtés ".