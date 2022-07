Ile Maurice: Entente de l'Espoir - "Le speaker doit démissionner"

Sooroojdev Phokeer est une honte, pour le Parlement et pour notre démocratie. C'est, en substance, ce qui ressort de la conférence de presse des membres de l'entente de l'Espoir, hier. Paul Bérenger, Nando Bodha et Roshi Bhadain estiment que ce qui s'est passé au Parlement durant la semaine est "très grave". Ils sont catégoriques : le speaker doit démissionner.

Ce qui les offusque, notamment : qu'autant de parlementaires aient été "named" au Parlement ce mardi. "Li 'named' dimounn a tour dé bra. 'Named' 12 dimounn, zamé inn éna sa, answit vinn 'substitute', sispann pou enn zourné, ki kalité ridikil é inbésil sa. Linn diskalifié li kom speaker", s'est insurgé Paul Bérenger. Le pire, c'est qu'en 20 ans, a fait ressortir Nando Bodha, le House of Commons, en Grande-Bretagne, n'a "named" que six membres, et le Canada, quatre seulement.

Concernant les allégations du CEO démissionnaire de Mauritius Telecom, Sherry Singh, les membres de l'entente de l'Espoir estiment que l'ancien fidèle ami de Pravind Jugnauth "a le devoir de venir de l'avant avec des documents et des enregistrements s'il en a". Ces allégations, a soutenu Paul Bérenger, sont non seulement "extrêmement graves pour la vie des gens mais aussi pour les entreprises et la sécurité du pays".

Pour Roshi Bhadain, la manière de faire de Pravind Jugnauth prouve une fois de plus qu'il est un "menteur". Trois versions en l'espace d'une semaine, qu'en est-il de la vérité, se demande le leader du Reform Party. Il a aussi lancé un appel aux membres du gouvernement qui continuent à soutenir le Premier ministre : "démissionnez une bonne fois pour au moins sov zot dinité ek enn tigit loner".

Lors de la conférence de presse, Paul Bérenger a aussi indiqué qu'une rencontre aura lieu prochainement entre les dirigeants de l'entente de l'Espoir et ceux du Parti travailliste. Car "péi an danzé é tou bizin maryé-piké pou fer MSM alé."