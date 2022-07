Soudan: Le VP du Conseil de Souveraineté fait la prière d'Eid Al-Adha dans la région Zuruq

Zuruq, Nord Darfour — Le Vice - Président du Conseil de Souveraineté, Général Mohamed Hamdan Daglo, a fait Samedi la prière d'Eid Al-Adha dans la région Al-Zuruq dans l'État du Nord Darfour, où il est arrivé Vendredi dans le cadre de sa tournée dans les États de Darfour durant près d'un mois et a reçu les félicitations d'Eid des adorateurs.

S'adressant aux adorateurs Général Daglo a appelé à élever les valeurs de sacrifice, de paix et de coexistence pacifique, et à rejeter le discours de haine, de régionalisme et de racisme.

Il a souligné que sa visite au Darfour à l'heure actuelle vise à résoudre les aspects du chaos et de la dispute tribale, à soutenir le retour volontaire des déplacés et à imposer le prestige de l'État, ajoutant que les efforts en ce sens ont franchi de grands pas en ouvrant plus de 10 zones dans l'ouest Darfour qui étaient un bastion de gangs, de bandits et de saboteurs.

Daglo a réitéré que toutes les réconciliations qui ont eu lieu dans l'État de l'Ouest Darfour sont réelles et non politiques, comme certains les prétendent.

Il a souligné l'importance de promulguer une loi qui rende l'éducation des enfants obligatoire dans les États de Darfour, en particulier le Nord Darfour.