Togo: Le gouvernement précise les modalités d'un " adressage harmonieux " des rues

Quelques jours après les clarifications apportées par le Parlement sur la décentralisation et les libertés locales, le gouvernement togolais a examiné et adopté jeudi, en conseil des ministres, un projet de décret relatif à l'adressage des voies par les collectivités territoriales.

Le décret adopté définit notamment la compétence partagée des pouvoirs publics et les voies et places susceptibles de faire l'objet d'adressage. Le texte précise également les "modalités techniques d'un adressage harmonieux " des potentiels voies et places.

Faut-il noter que, l'adressage des voies et places est une compétence partagée entre l'Etat et les collectivités territoriales, conformément aux dispositions de la loi de 2007 sur la décentralisation et les libertés locales.

Cependant, les autorités ont décidé de priver certaines communes de cette compétence. En effet, les 13 communes du District autonome de Grand Lomé (DAGL) ne sont plus habiletés à cette tâche.

En rappel, cette disposition fait suite à une récente épisode de malentendu entre le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la collectivité territoriale, et la mairie du Golfe 4 et pour cause, une volonté des premiers responsables de cette municipalité de renommer une dizaine de rues de leur ressort territorial.