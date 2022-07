Soudan: Al-Burhan félicite le peuple Soudanais à l'occasion d'Eid Al-Adha

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Abdul Fattah Al-Burhan, s'est adressé au peuple Soudanais à l'occasion d'Eid Al-Adha, en présentant ses félicitations à cette grande occasion , tout en souhaitant que le Tout-Puissant restaure l'occasion et que le pays et la nation islamique jouissent de stabilité, de paix, de progrès et de dignité.

Dans son allocution, il a souligné l'ampleur des défis et des dangers qui rencontrent le pays et le peuple et qui affectent directement les conditions politiques, économiques et sociales, en soulignant que la confiance en Allah Tout-Puissant, et ensuite, dans la volonté de notre peuple, fournit la force d'œuvrer ensemble pour surmonter ces circonstances et ces défis et de compléter la construction nationale pour réaliser la sécurité, la paix et la stabilité.

Le Général Al-Burhan a salué les jeunes qui sont l'espoir de la nation pour leur aspiration à réaliser les slogans de leur révolution dans la liberté, la paix et la justice, et leur conscience des exigences de la transition, affirmant que l'État se tient au côté d'eux pour construire l'avenir et préserver la sécurité de la transition.

Il a appelé les forces politiques à se mobiliser pour construire leurs partis et à préparer pour les élections, chose qui ouvre la voie devant le retour de l'armée à ses devoirs nationaux pour la protection du pays et à jouer pleinement son rôle dans ses taches de sécurité et de défense, ce qui a été récemment confirmé par la décision que les Forces Armées ne participeront pas au dialogue civil.