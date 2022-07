Algérie: Tébessa - 150 ha de couvert végétal ravagés par le feu à Djebel El Haoud à Morsott

Tebessa — Les deux incendies qui se sont déclarés dans la forêt de Djebel El Haoud dans la commune de Morsott (wilaya de Tébessa) ont ravagé pas moins de 150 hectares de couvert végétal, a indiqué samedi un communiqué de la cellule de communication de la Direction locale de la Protection civile.

Les flammes ont ainsi détruit 90 ha de pins d'Alep et 60 ha de maquis et de broussailles, selon le communiqué, qui a précisé que tous les foyers ont été éteints et une surveillance sécuritaire est assurée pour empêcher la reprise du feu.

Le premier incendie s'est déclaré la nuit de dimanche à lundi et a nécessité l'intervention de l'unité secondaire de Morsott, l'unité principale de Tébessa et la colonne mobile, assistées par les services des forêts et en présence des services de la Gendarmerie nationale, rappelle-t-on.

Sept (7) camions anti-incendie de divers volumes, un autocar, deux véhicules de liaison et pas moins de 48 sapeurs-pompiers de graves divers ont été mobilisés, selon le document.

L'incendie a repris au même lieu dans la nuit de lundi à mardi et a nécessité pour sa circonscription l'intervention de toutes les unités de la Protection civile de la wilaya et les colonnes mobiles de lutte contre les feux de forêts des wilayas de Tébessa, Souk Ahras et Oum El Bouaghi, en plus des services des forêts en présence des services de la Gendarmerie et des éléments de l'Armée nationale populaire.

Aussi, 30 camions anti-incendie, 4 autocars, 8 véhicules de liaison et plus de 150 agents de la protection civile. Deux hélicoptères de l'unité aérienne de la direction générale de la protection civile sont également intervenus pour appuyer les efforts d'intervention ayant aussi mobilisé des citoyens bénévoles et des militants associatifs pour combattre les flammes dont l'aire s'est étendue vers la forêt du Djebel Azouza dans la commune d'Ain Zerga.

Selon la même source, tous les foyers ont été refroidis et les deux incendies ont été éteints dans la forêt de Djebel El Haoud avec le maintien d'une surveillance sécuritaire sur site.