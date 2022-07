Congo-Kinshasa: La FEC Butembo-Lubero suspend l'importation et l'exportation par la frontière de Mpondwe-Kasindi

La Fédération des entreprises du Congo (FEC), groupement territorial de Butembo-Lubero (Nord-Kivu) suspend les opérations d'importation et d'exportation des marchandises via la frontière de Mpondwe-Kasindi. Cette annonce est contenue dans une correspondance adressée au gouverneur de province, exploitée ce samedi 9 juillet par Radio Okapi.

Le patronat de Butembo-Lubero justifie cette décision par la persistance de l'insécurité sur les routes de la province.

Dans cette correspondance, la FEC souligne que malgré plusieurs alertes et échanges avec les autorités civiles et militaires locales, provinciales et nationales à propos de l'insécurité sur les routes de la province, des cas d'incendies des véhicules et marchandises ainsi que les tueries des personnes continuent d'être enregistrés.

Au cours du mois de juin et au début du mois de juillet en cours, la FEC dit avoir enregistré sept véhicules des opérateurs économiques de la région contenant des marchandises incendiés sur l'axe routier Kasindi-Beni mettant en péril d'énormes capitaux.

La FEC demande à tous ses membres de suspendre les opérations d'importation et d'exportation via la frontière de Mpondwe-Kasindi en attendant que le gouvernement donne la garantie de sécuriser les marchandises sur les routes Kasindi-Beni-Butembo et Butembo-Bunia-Kisangani.

Par ailleurs, la FEC Butembo-Lubero formule quelques recommandations au gouvernement. C'est notamment, la pacification urgente de cette partie du pays, la compassion aux victimes à la hauteur des sinistres subis, les allégements fiscaux et parafiscaux significatifs, la suppression de toutes les pénalités liées aux différentes déclarations fiscales et parafiscales ainsi que l'organisation de l'escorte des véhicules.