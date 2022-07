Ile Maurice: Roche-Bois - Son ami l'accuse d'être un "longaniste"

Depuis vendredi, cet habitant de Roche-Bois ne ferme plus les yeux. Il a appris que son ami, en qui il avait une totale confiance, l'a piégé et l'accuse de lui avoir volé Rs 1,8 million, en sus de pratiquer de la sorcellerie et d'être un "longaniste". L'habitant de Roche-Bois affirme être, lui, la vraie victime et explique avoir fait une entrée par mesure de précaution au poste de police de la localité depuis le 12 juin. Il se demande comment il a pu être inquiété par des policiers alors que c'est lui qui a été arnaqué.

Déboussolé et perdu, Vincent* ne croyait pas que Sylvio* pouvait tomber aussi bas. Ce dernier, âgé de 65 ans, a porté plainte contre lui pour arnaque, l'accusant de l'avoir embobiné en lui faisant croire qu'il était possédé. Il précise dans sa plainte que pour le guérir, il aurait remis à Vincent la somme de Rs1,8 million, sauf qu'il s'est rendu compte par la suite, qu'il était le même homme et que sa situation ne s'était pas améliorée. Vincent affirme lui que Sylvio lui a proposé de racheter sa maison pour la somme de Rs 1,8 million et comme il n'avait pas la somme requise, le sexagénaire lui a proposé de le repayer en tranches. Il aurait d'ailleurs déjà effectué un paiement de Rs 375 000 et habiterait déjà la maison en compagnie de son épouse. Mais il y a quelques jours, Sylvio lui a envoyé un message lui demandant d'évacuer sa maison qu'il a l'intention de revendre et qu'il lui rembourserait alors la somme qu'il a déjà payée.

Tout a commencé en 2018 lorsque les deux, qui travaillent pour une compagnie de réparation, se lient d'amitié. "Je me suis dit qu'il est âgé. Je l'aidais, nous sommes devenus des amis. Un jour, il m'a demandé de venir chez lui. J'y ai vu un désordre indescriptible. Je lui ai proposé de nettoyer la maison. Linn bien kontan. Apres quelques temps, il m'a dit qu'il voulait vendre sa maison, qu'il avait longtemps vécu à l'étranger et voulait repartir. Le prix qu'il demandait était au-dessus de mes moyens, mais nous avons fini par trouver un arrangement",raconte Vincent. Sylvio devait proposer à Vincent de lui remettre l'argent qu'il possède et de lui verser la différence en plusieurs tranches et de la manière qui lui conviendrait. Il lui aurait également demandé de venir s'installer dans sa maison.

Vincent, ravi d'avoir trouvé en Sylvio, une âme sincère, saute sur l'occasion. Il prend toutes ses dispositions pour rénover la maison. "C'était une maison à étage. Sylvio habitait à l'étage et nous au rez-de-chaussée. Nous l'avons nettoyée, réaménagée, rénovée et fait tout ce qu'il fallait. Et on a aussi fait des rénovations à l'étage dans la maison de Sylvio car nous avons pensé qu'il était seul et sans famille comme il nous l'avait fait comprendre", raconte Vincent. Il cuisine même pour Sylvio et le traite comme un membre de sa famille. "Je me disais qu'il était vieux et qu'on cuisinait déjà pour deux et que cela ne nous coûtait pas grand-chose d'avoir une bouche supplémentaire et que cela lui apporterait peut-être un peu de réconfort", explique l'habitant de Roche-Bois.

Afin d'être en règle, Vincent a demandé un jour à Sylvio de faire une attestation écrite comme quoi il a reçu de l'argent de lui. "Il a refusé en arguant que la Mauritius Revenue Authority lui poserait des questions et il m'a dit qu'il allait faire un testament dans lequel il mentionnerait que je suis le bénéficiaire de sa maison et qu'à sa mort, je l'hériterais, même si je n'ai pu honorer la somme de Rs1,8 m dans sa totalité". Effectivement, au bout de quelques jours, Sylvio initie des procédures pour faire un testament et il se rend chez un avoué très connu à Port-Louis. Lorsqu'il reçoit le testament, il partage la nouvelle avec Vincent. "Linn montre mwa testaman kot ena mo nom ek monn rasire."

Mais depuis un moment, Vincent commence à avoir des ennuis avec Sylvio. "Enn zour nounn al légliz ek apre linn resorti. Li dir moi li pe ale ek li pa pou tarde. Mo avoy li mesaz, li pa reponn, mo telefone, li pa reponn. Li mem blok mwa." Par la suite, Vincent devait apprendre que Sylvio s'était présenté au domicile des proches de Vincent pour avancer que Vincent lui veut du mal et lui a volé son argent. "Un jour, il a fini par répondre pour me dire qu'il me donne un délai pour quitter la maison. Il m'a dit qu'il vendrait la maison et qu'ensuite il me rembourserait. Il m'a dit que je l'avais arnaqué. Si cela avait été, pourquoi m'a-t-il dit qu'il comptait me rembourser ? Lapolis bizin met enn lord dan so manti. J'ai donné une déposition, il n'y a pas encore eu d'action. Aster kan li pé akiz mwa ki lapolis desid pou ankete", lâche Vincent.

Lundi, après la déposition de Sylvio, Vincent a dû se présenter au bureau de la CID de Port Louis. Sylvio est arrivé et au bout de quelques heures, les policiers ont demandé à Vincent de rentrer chez lui, sans prendre sa version des faits. Il devra, dans les jours à venir, se présenter au poste de police de Roche-Bois en présence de son homme de loi.