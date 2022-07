Afrique: Revue de presse Afrique francophone du 10 juillet 2022

éditorial

Sénégal : Célébration de la Tabaski - Le Chef de l’État a gracié 516 détenus

En prélude à la célébration de l’Aïd El Kabir, appelée Tabaski, le chef de l’Etat sénégalais a gracié 516 détenus. Les bénéficiaires de cette mesure de clémence sont généralement des délinquants primaires, des détenus qui présentent des cas de resocialisation, des personnes âgées de plus de 65 ans ou même, des personnes gravement malades et aussi, des mineurs.

Niger : Tabaski - Insécurité - Diffa implore le bon Dieu

A l'instar des autres régions du Niger, Diffa a fêté le samedi 09 juillet 2002 la fête de Tabaski ou l'Aïd EL Kebir et profite pour implorer le bon Dieu. La région de Diffa vit dans une insécurité depuis 2015, d'où le gouvernement et les autorités régionales sont restées dignes pour défendre la capitale du manga. La fête de Tabaski qui réunit tout le monde dans un seul endroit pour implorer le bon Dieu, a été un prétexte pour une paix durable et la cohésion sociale.

Cameroun : Can foot féminin 2022- Les lionnes en en quarts de finales

L’équipe du Cameroun a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations féminine (CAN 2022), le 9 juillet à Casablanca, dans le groupe B de la CAN 2022. Les Camerounaises ont battu 2-0 des Tunisiennes également qualifiées. Les Togolaises, en revanche, écartées 4-1 par des Zambiennes premières au classement et qui défieront le Sénégal, sont éliminées du tournoi.

Mali : Affaire conversation Boubou Cisse et Ouattara - L’authentification de l’entretien téléphonique

Les sanctions évoquées lors d'une conversation téléphonique entre l'ancien premier ministre Boubou Cissé et le président Alassane Ouattara sont toujours d’actualité. « L'authentification est terminée » selon des confrères maliens qui indiquent que le tribunal de grande instance de la commune IV avait ouvert une enquête pour atteinte ou tentative d'atteinte et complicité à la sureté intérieure et extérieure du Mali sur la dite conversation téléphonique.

Guinée Conakry : Politique - Dalein formule des vœux de paix

A l'occasion de la fête de l'Aid El-Kébir, célébrée ce samedi 09 juillet 2022, en Guinée, Cellou Dalein Diallo, a formulé des vœux pour ses compatriotes. Le leader de l’Union des forces démocratiques de Guinée a formulé des vœux de "paix, de santé et de prospérité à tous les fidèles musulmans de Guinée et du monde". « Jour de communion et de prières, l’Aïd-El-Kébir est aussi un moment privilégié de partage, de pardon et de solidarité » a rappelé l'ancien Premier ministre.

Guinée Conakry: Regain de tension - Le Pm Béavogui annonce la "poursuite du dialogue"

Alors que la Guinée connait un regain de tension sur fond de menaces de sanctions économiques et financières de la part de la Cedeao, le Premier ministre , Mohamed Béavogui a annoncé le samedi 09 juillet 2022, la poursuite du dialogue politique qui est à l’arrêt depuis une semaine. Selon la presse, en Guinée, des désaccords profonds existent entre les autorités de la transition et une partie de la classe politique ainsi que de la société civile.

Côte d’Ivoire : Crash manqué d’un avion de AirCôte d’Ivoire - Des précisions de taille

Le samedi 09 juillet 2022, un avion de la compagnie Air Côte d’Ivoire, immatriculé TU TSK en provenance de Korhogo et Bouaké, a effectué un atterrissage d’urgence à 19H15 à l’aéroport Felix Houphouët-Boigny d’Abidjan en raison d’un dysfonctionnement de son train d’atterrissage avant. Grâce au professionnalisme des pilotes, aucun dommage corporel n’a été enregistré au sein des passagers et du personnel naviguant à bord. Des investigations sont en cours pour déterminer les causes de ce dysfonctionnement.

Côte d’Ivoire : Tabaski- Allassane Ouattara prie pour la cohésion sociale

C’est à la grande mosquée de la Riviera-Golf ( Cocody), que le Président de la République, Alassane Ouattara, a accompli la prière marquant la commémoration de l'Aïd-El-Kébir. "J’ai pris part à la prière de l'Aïd El-Kébir, à la Grande Mosquée de la Riviera-Golf", a-t-il posté sur son compte Tweeter. Le Chef d'État a également indiqué avoir prié avec les autres fidèles musulmans, en faveur de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a aussi dit avoir formulé de prières en faveur de solutions d'amélioration des conditions de vie des populations confrontées à la pandémie à coronavirus, les dégâts de la saison des pluies et la cherté de de vie.

Benin : Radio et télévision - Les nouveaux membres du C. A de la Sbir

Au Bénin, le gouvernement a annoncé récemment, la nomination des nouveaux membres du conseil d’administration de la SBIR. «Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant […] nomination des membres des conseils d’administration des structures suivantes: Société béninoise des Infrastructures de radiodiffusion (SBIR), Office de radiodiffusion et télévision du Bénin », informe le compte rendu d’un Conseil des ministres.