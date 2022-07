Ile Maurice: Accident à Montagne-Blanche - "Mon épouse a été traînée sur plus de 3 mètres"

L'impact a été d'une rare violence. Trois piétons ont été fauchés par un 4x4 à Montagne-Blanche, le vendredi 8 juillet. L'état de santé des victimes inspire de vives inquiétudes.

Elles sont actuellement admises à l'hôpital Dr Bruno Cheong, Flacq. Parmi elles, se trouve Manisha Bissessur. Cette mère de famille, âgée de 38 ans, est admise à l'unité des soins intensifs, après avoir subi une longue et délicate opération chirurgicale.

Nous avons rencontré ses proches, à son domicile, à Montagne-Blanche. Son époux, Ravi Bissessur, est en larmes. L'état de santé de sa femme est juge sérieux, pleure-t-il. Et les trois petits, âgés d'un an, de trois ans et de cinq ans, n'arrêtent pas de réclamer leur mère. "Manisha s'était rendue à la pharmacie pour s'acheter des médicaments. Mais à son retour, elle a été percutée par un 4x4, comme deux autres personnes. Le véhicule n'a non seulement percuté mon épouse mais l'a traînée sur plus de 3 mètres."

Ravi Bissessur raconte qu'il était au travail quand on lui a annoncé la mauvaise nouvelle. "Quand je suis arrivé, l'ambulance l'avait déjà transportée à l'hôpital. Les médecins m'ont dit qu'elle devait subir une opération de plusieurs heures. Sa main a été fracturée, son foie abîmé, il y a aussi une fracture au niveau du bassin et une ablation de la rate." Il nous confie que la chirurgie a duré plus de six heures. Son épouse devra subir un scan pour savoir si elle n'a pas d'autres blessures internes.

L'époux a fait une demande auprès du président du village et espère que ce dernier la prendra en considération : installer des feux de signalisation près du supermarché où a eu lieu l'accident. "Certains ont tendance à rouler à vivre allure à cet endroit. Il faut que les policiers soient davantage sur la route pour sanctionner ces chauffeurs." Mais pour le moment, son seul souhait, c'est que sa femme reste en vie.

Pour rappel, vendredi, le 4x4 a percuté trois piétons alors qu'il allait en direction de Sébastopol, près du chemin de fer, à Montagne-Blanche. Le chauffeur, un habitant de Palma de 52 ans, a perdu le contrôle du véhicule. Après l'accident, la police a procédé à un alcooltest sur le chauffeur, qui s'est avéré négatif. Selon nos recoupements, il se serait endormi au volant. À noter que le chauffeur n'a pas encore donné sa version des faits, il compte le faire sous peu, accompagné de son avocat.