Ile Maurice: Hiver - Maurice, le nouveau pôle Nord

Si Phoenix est le nouveau New York et que Vacoas est appelé à devenir le nouveau Manhattan, l'île Maurice tout entière est devenue le nouveau pôle Nord. Certaines villes peuvent même être comparées à l'Alaska... Bon, on exagère à peine, puisque les températures nous en font voir de toutes les couleurs...

"Zong pé vinn blé, pé kayé." Cette phrase, on l'entend dans tous les foyers et à tous les coins de rue depuis quelques semaines. Surtout chez les habitants des Plaine-Wilhems. "Mo gagn linprésion ki biento mo pou bizin dormi anba matla pou népli gagn fré. Soset, jogging, kwet, ankor pé gréloté mem", déclare une habitante de Curepipe - le nouveau Groenland - en claquant des dents.

Pour un marchand de briyani habitant Beau- Bassin, le thermomètre est le nouvel ennemi. Mis à part la grippe qu'il a attrapée pour la deuxième fois dit-il, il sent que tous ses muscles se relâchent les uns après les autres lorsqu'il doit travailler dans la rue. "Gro deg bouyant divan mwa mo gagn fré, pa pé tro gagn konpran. Fer plis ki sink an mo travay la, prémié fwa pé kayé koumsa", confie notre bloc de glace humain.

Pour la majorité des personnes que nous avons approchées, le froid en cet hiver 2022, c'est du jamais vu ou plutôt du jamais ressenti. Selon la station météorologique de Vacoas, cette sensation de "très très très très froid" résulte depuis quelques jours de la présence d'un fort anticyclone, au sud des Mascareignes. "Le temps est couvert, il y a des courants d'air. Le soleil est plus que timide et cela n'arrange pas les choses... "

Pourra-t-on bientôt fabriquer des bonshommes de neige ? Notre nez se transformera-t-il en glaçon ? Nos doigts en stalactites et nos orteils en stalagmites ? Non, pas encore. N'empêche que jusqu'ici, 11,4°C, c'est la température la plus basse enregistrée depuis le début de cet hiver. C'était le 27 juin à Mont-Bois, entre Forest-Side et 16e mille. "Les années précédentes, nous avons même eu droit à 7 et 8 degrés Celsius", fait valoir un météorologue. Mais nous avons encore du chemin givré à parcourir jusqu'à l'arrivée de l'été.

En attendant, jeudi, 14°C ont été enregistrés à Pamplemousses et Beau-Bassin, notamment. Durant la nuit, à certains endroits, le mercure a chuté de 1 à 3°C, comme à Albion.

À quoi doit-on s'attendre dans les semaines à venir ? Les nouvelles ne sont pas bonnes pour nos sinus. "Il faut savoir aussi que l'hiver n'a pas encore atteint son 'peak'. Juillet et d'août sont les mois où les températures sont les plus basses", lâche l'expert de Vacoas - l'ancien Manahattan et le nouvel Antarctique...