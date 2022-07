Algérie: "La nuit d'Abed", nouveau court métrage de Anis Djaâd

Alger — Le réalisateur algérien Anis Djaâd a annoncé la fin du tournage de son nouveau cout-métrage intitulé "La nuit d'Abed", tourné à Mostaganem et actuellement en phase de post-production, a-t-on appris auprès du réalisateur.

D'une durée de 15mn, "La nuit d'Abed", traite d'un couple vivant dans un village reculé, qui attend la naissance, à hauts risques, de leur premier enfant, dont la survie dépend d'un médicament, en provenance d'Alger.

Porté par quatre comédiens, Abderrahmane Boudjemaa, Leila Touchi, Mohamed Takiret et Mohamed Mouffok, ce quatrième produit cinématographique de Anis Djaâd sortira bientôt, sous le label de la boite de production "RivollArt", avec la collaboration de l'Office national des Droits d'Auteurs et des Droits Voisins (ONDA), et du quotidien "Horizons" entre autres.

Evoquant toutes les contraintes financières et logistiques rencontrées qui ont rendu difficile le processus de réalisation de ce nouveau court métrage, Anis Djaâd a tenu à saluer l'"obstination" et le "professionnalisme" des équipes technique et artistique qui ont affiché "leur entière disponibilité" à prendre part à ce projet.

Journaliste, scénariste et réalisateur, Anis Djaâd a signé son premier court métrage, "Le hublot" en 2012, suivi en 2014 de "Passage à niveau" puis, "Le voyage de Keltoum" en 2016 et "La vie d'après" (2021), son premier long métrage.

Anis Djaâd est également l'auteur de deux romans, "L'odeur du violon" et "Matins parisiens".