Algérie: Le dispositif spécial de l'Aïd el Adha a donné des résultats très satisfaisants

Alger — Le dispositif spécial visant à éviter les perturbations en alimentation en eau potable dans les wilayas d'Alger et de Tipasa, durant l'Aïd el Adha, a donné des résultats "très satisfaisants", a indiqué dimanche la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL) dans un communiqué.

"Malgré une forte consommation dès les premières heures de la journée et des rejets très chargés vers les réseaux d'assainissement, le dispositif spécial annoncé et mis en place par la SEAAL à l'occasion de l'Aïd el Adha, a donné des résultats très satisfaisants en terme d'alimentation en eau potable et gestion des infrastructures d'assainissement", est-il noté dans le communiqué.

La stratégie globale d'alimentation en eau potable, durant la fête de l'Aïd el Adha, s'est caractérisée par une production globale de 1.100.000 m3/jour pour Alger et de 216.000 m3/jour pour Tipasa, avec un remplissage optimal des réservoirs de l'ordre de 1.000.000 m3, et ce, pour faire face au fort tirage enregistré durant l'Aïd et qui a dépassé le double de la consommation habituelle d'un foyer, précise la même source.

Lors de la première journée de l'Aïd, la distribution de l'eau a été entamée à 4h du matin, avec un pic de consommation enregistré à partir de 7h30 jusqu'à 12h, souligne encore la SEAAL.

Cette organisation "rigoureuse" a permis de mobiliser les équipes opérationnelles pour anticiper et opérer des manoeuvres de vannes, afin de renforcer l'alimentation en eau potable des étages supérieurs de certains quartiers qui ont enregistré une légère baisse de pression (Chemin des Crêtes et Boudjemaa Tammim- Draria, Cité Ain Allah Dely Brahim, Cité 420 logements- El Achour, Zhun Ain El Malha- Gué de Constantine et 500 logements Attatba..).

"Cette situation s'est rapidement stabilisée après l'intervention de nos équipes techniques", assure la SEAAL.

La gestion "optimale" du programme de distribution mis en place cette année s'est confirmé par la baisse significative du nombre d'appels reçus et traités via le Centre d'appel téléphonique opérationnel "1594" (-15% par rapport à 2021 et -65% comparativement à 2020).

En outre, des interventions sur le réseau d'assainissement et postes de relevages ont été opérées par les équipes opérationnels, afin d'éviter d'éventuels débordements des eaux usées sur la voie publique dans certains quartiers (Charbonnier- Birkhadem, Sidi Abad- Tassala El Merdja..), selon le communiqué de la SEAAL.