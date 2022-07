Afrique: [CAN 2022] Mariem Houij (Tunisie) - " Nous devons reprendre confiance en nous "

interview

En zone mixte, l'attaquante tunisienne Mariem Houij faisait grise mine après la défaite 2-0 contre le Cameroun pour le dernier match des phases de groupes. Malgré cela, la Tunisie termine meilleur troisième et se qualifie donc en finale.

Africa Top Sports - C'est une défaite amère contre le Cameroun ce soir ?

On a joué contre une grande équipe du Cameroun, c'est une nation qui a un historique en CAN (avec 4 finales de jouées, ndlr). Il faut garder le moral et la tête haute. Nous sommes entrain de façonner l'histoire de la Tunisie dans cette compétition.

Aujourd'hui nous allons nous afférer à notre quart de finale. On espère faire un grand match, on veut représenter notre pays comme il se doit.

Africa Top Sports - Comment tu expliques personnellement vos débuts tonitruants, tu es élue joueuse du match et vous perdez à la toute dernière seconde contre la Zambie et aujourd'hui c'est encore une défaite ? Est-ce c'est cette défaite contre la Zambie, qui vous a fait mal ou le rythme élevé des matches ?

(sourire gêné et circoncept) Sincèrement je ne sais pas, je ne peux pas l'expliquer pour l'instant, je n'ai pas assez de recul, mais c'est vraiment frustrant comme situation.

Nous devons reprendre confiance en nous, c'est notre première CAN ensemble avec les filles, c'est selon moi la plus grande raison qui explique ces résultats. Maintenant on espère que cette CAN va nous donner la confiance, l'expérience et que l'avenir du football féminin en Tunisie puisse être meilleur pour nous et les joueuses futures.

Africa Top Sports - Comment abordez-vous ce quart de finale contre l'Afrique du Sud (probablement) ? Est-ce que vous allez reprendre du poil de la bête ?

Bien sûr, on ne va pas calculer, on va tout donner et on va tout faire pour l'emporter.