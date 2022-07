Togo: Adéta s'empare du titre de champion, des bourses d'étude et autres récompenses distribuées

La première édition du tournoi inter-colleges "La Coupe du Fondateur de L'École Supérieure des Affaires (ESA)" a connu son apothéose ce samedi 09 juillet 2022sur la pelouse de L'ESA-AGOÈ avec trois rencontres dont deux finales et un match de classement.

Le Lycée d'Adéta, venu de Kloto (région des Plateaux) a remporté haut les mains la phase finale masculine en s'imposant face au CS Le Savoir 2-1.

Dès l'entame du match, les deux équipes se sont mises mutuellement la pression au point où la première partie s'est soldée nulle et vierge. Mais au retour des vestiaires, les élèves d'Adéta ont été surpris par l'ouverture du score à la 36 ème minute due à une distraction du gardien. Ce premier but a incité l'équipe d'Adéta à réorganiser davantage son jeu. Une réorganisation payante, puis qu'elle égalisera grâce à Mohamatou Bakpam à la 43ème.

Maintenant toujours ce cap, les éléments d'Adéta ont pu tourner la rencontre à leur avantage grâce à la réalisation de Komlan Adjoyi qui a permis à cette équipe de l'intérieur de doubler la mise à la 59ème, et sortir vainqueur de cette première édition de la Coupe du Fondateur de l'ESA dans la catégorie homme.

Mais bien avant le match remporté par le Lycée Adéta, le Lycée Technique d'Adidogomé s'est offert la 3ème place devant le CSP PAYARAMA 1-0, grâce au but signé par Basile Honsou à la 31ème minute.

Les mêmes formations se sont retrouvées en phase finale dans la catégorie féminine, mais se sont les filles du CSP PAYARAMA qui l'ont remporté face à leurs camarades du Lycée Technique d'Adidogomé dans les tirs au but (5-4).

Récompenses et réaction

Lors de la cérémonie de clôture couplée de la remise des trophées des prix individuels que collectifs notamment, des médailles, enveloppe, jeux de ballons et de maillots, des attestations de participation, des bourses d'études et bien sûr des trophées ont été décernés aux méritants.

La réception du prix spécial (médaille+trophée) par le fondateur lui-même, a ouvert le bal aux récompenses. Ce prix réservé au fondateur comme surprise, selon l'organisation est un acte qui vise à "encourager M. Birregah dans sa politique de la promotion de la jeunesse togolaise et du sport".

S'en est suivi, les prix individuels (trophée et enveloppe) attribués au Meilleur joueur (O. Sanoussi), Meilleur gardien (Portier Lycée d'Adéta), Meilleur buteur (Enock Assignon, CS Le Savoir)

et Meilleur entraîneur (Mawunyo K. Lycée Adéta) ; Prix de participation, composé de ballon, une attestation de participation et une bourse entière d'étude à l'ESA, aux onze derniers du classement. Les trois meilleurs équipes dans la catégorie masculine, sont reparties chacune avec deux ballons, une enveloppe, une attestation de participation, 20 médailles de bronze pour la 3ème et la championne tandis que la 2ème a eu droit à 20 médailles d'argent. Outre ces récompenses, les trois meilleurs ont également reçu respectivement, une bourse entière plus un quart de bourse (3è), une bourse entière plus une demi-bourse (2è) et deux bourses entières et le trophée de Champion pour la 1ère place.

Chez les filles, la deuxième a reçu 20 médailles d'argent en plus d'une enveloppe et de ballons. La Championne quant à elle a reçu une vingtaine de médailles d'or, de ballons et un trophée. Le trophée de l'équipe du fair-play est revenu au CPL Baptiste.

Cette édition a été une occasion pour la prestigieuse université de réunir quartoze établissements de la région maritime et des plateaux autour du football, mais surtout de se faire connaître aux futurs bacheliers de Lomé et ceux de l'intérieur du pays.

"Nous rendons grâce à Dieu, la première édition de la Coupe du Fondateur de L'École Supérieure des Affaires vient de boucler en beauté et c'est une satisfaction générale. Ce tournoi a donné de la joie aux participants et à moi aussi, aucun incident mauvais, n'a été enregistré. J'en profite pour féliciter tous les participants. Nous espérons que la prochaine édition sera encore meilleure et va connaître beaucoup plus de participation." a déclaré Dr Charles Birregah au terme de la cérémonie de clôture.

Il a poursuivi en indiquant que "l'un des objectifs de cette édition, est de faire connaître L'École Supérieure des Affaires, où on y pratique en dehors des études, le sport. Une filière en Licence et en Master y est même proposée, en ce sens. Il s'agit du Management des organisations Sportives. Des bourses ont été également octroyées à chaque établissement, qui à leur tour, les donneront aux élèves méritants". Enfin, a-t-il invité "tous les établissements de se préparer pour les prochaines éditions, qui comme celle-ci seront gratuites".