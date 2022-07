Afrique: [CAN 2022] - Samir Landolsi - " La Tunisie est prête à se battre jusqu'au bout "

interview

Samir Landolsi digère bien la défaite face au Cameroun. Le sélectionneur tunisien affirme que son équipe montrera un autre visage en quarts de finale et cela qu'importe l'adversaire.

ATS-Journaliste : Dites nous quelle est votre opinion sur ce match?

Le match était décisif pour toutes les deux équipes. Malheureusement en début de match on a encaissé un but et ça nous a empêche d'entrer dans le match correctement. Après on a su géré on a commencé en fin de la première période. En deuxième période on avait le résultat de la Zambie, jai pensé à la récupération de mes filles. Elles ont bien joué deuxième période, sur le plan défensif comme offensif je suis satisfait et sur la cohésion du groupe.

ATS-Journaliste : On a le sentiment que vos joueuses ont perdu l'aura du premier match ? Est-ce la fatigue peut-être qui a impacté vos joueuses physiquement et moralement ce soir ?

Samir Landolsi : Non c'est surtout le match contre la Zambie, le premier match on a bien joué on est bien entré dans la compétition. Les filles ont bien joué et marqué deux buts contre le Togo en moins de 15 mn. Heureusement qu'on a gagné ce match là. Le deuxième match contre la Zambie c'était une bonne équipe sur le plan d'explosivité et de condition physique. On n'a pu joué notre jeu contre la Zambie et contre elles. Et aujourd'hui contre le Cameroun on a essayé de pratiquer un autre football, malheureusement on a encaissé un but dès le début du match. Mais petit à petit on a joué, ce n'est pas le côté physique c'est le rythme et l'expérience. Mes filles c'est la première fois qu'elles jouent dans des compétitions internationales comme ça. Mais de match en match je pense qu'elles progresseront sur le plan offensif comme défensif.

ATS-Journaliste On a vu l'équipe tunisienne méconnaissable en première mi-temps, mais en 2e mi-temps l'équipe est montée en puissance qu'est-ce qui explique cela. Est-ce que vous avez eu un plan de jeu pour l'équipe Camerounaise?

Samir Landolsi : Je l'ai tout à l'heure, le but de la deuxième minute nous brisé sur tous les plans. On est resté une vingtaine de minutes avant de revenir sur le match. A la fin de la première période, on a commencé de bien joué. A la pause on parlé aux filles on les a expliqué qu'on est qualifié du fait de la Zambie. En deuxième mi-temps on a commencé a bien joué, on a mis la balle à terre et pour cela je suis satisfait déjà de l'équipe surtout sur le plan défensif.

ATS- Journaliste : Comment appréhendez vous le prochain match de quart ?

Samir Landolsi : Comme je disais au début, j'ai appris à la fin de la première mi-temps que la Tunisie était qualifiée. Donc je me suis dit que notre match devrait être une répétition pour le prochain. J'ai aussi laissé se reposer les filles qui ont fourni beaucoup d'efforts aux deux premiers matchs. N'oubliez pas aussi que j'ai deux cartons jaunes dans l'équipe donc j'ai essayé de protéger mes joueuses. Donc à la deuxième mi-temps, nous avons essayé d'améliorer notre score mais en anticipant sur le match prochain. Donc pour répondre à votre question, les équipes qu'on risque de croiser comme Le Cameroun, le Botswana ou le Maroc, ont le même niveau. Alors certes nous n'avons pas montré un beau jeu ces deux derniers matchs, mais la Tunisie est prête à se battre jusqu'au bout.