Congo-Kinshasa: Butembo - Les jeunes appelés à collaborer avec les services de sécurité

Le président du Conseil urbain de la jeunesse de Butembo (Nord-Kivu), Franck Mukenzi a invité, samedi 9 juillet, les jeunes de cette ville à collaborer avec les services de sécurité.

Il a lancé cette invitation au cours des échanges ayant réuni le commandant urbaine de la police, les groupes de pression et mouvements citoyens de Butembo :

" Les jeunes ne doivent pas se substituer aux services de sécurité mais plutôt sont appelés à renforcer leur collaboration avec ces derniers. Ils doivent également se désolidariser des groupes négatifs qui déstabilisent la région ".

Il a été démontré que la police est là pour sécuriser la population mais elle fait face au manque de moyens .

" Il y a des engins à sa disposition qui ne correspondent pas à l'étendue de la ville [NDLR : Butembo] et que la jeunesse a été rappelée à revenir en aide, en appui à la police par ce qu'en se mettant en contradiction avec la police, c'est nous tous qui perdons, et la police va perdre et la population va perdre ", a poursuivi le président du Conseil de la jeunesse de Butembo.

Pour sa part, le commandant urbain de la police nationale a encouragé les jeunes à alerter les services de sécurité à temps sur tout mouvement suspect et à ne pas céder à la manipulation.

" Si on informe à temps utile, la police intervient. Il y a d'autres cas, où on informe quand le fait s'est déjà produit peut-être après une heure du temps. Et puis, la jeunesse ne doit être manipulée mais doit plutôt comprendre qu'avec la sécurité, on peut développer la ville ", a souligné le commissaire supérieur principal, Polongoma Dintoto.

Déroulé en présence de la police des Nations Unies, ce forum a été placé sous le thème : " La mission de la police et la participation des jeunes dans la sécurisation de la ville de Butembo qui fait face à la recrudescence de l'insécurité ".

Le Conseil urbain de la jeunesse a organisé cette activité en collaboration avec le groupe de travail thématique Défense et sécurité de la société civile afin de renforcer la confiance entre la police et la jeunesse.