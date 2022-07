Afrique: Santé - La Banque mondiale apporte un appui au système sanitaire congolais

La Banque mondiale (BM) vient d'approuver un financement supplémentaire de 29,67 millions de dollars en faveur du Congo. L'enveloppe permettra de renforcer le système de santé en soutenant la préparation aux risques épidémiques et la riposte à la covid-19.

L'appui qui provient de l'Association internationale de développement (IDA) servira, entre autres, à intensifier les mesures anti-covid en assurant un déploiement efficace des vaccins ; à améliorer la prestation et à combler les lacunes en matière de prévention et de lutte contre les infections. Avec ces fonds, il sera également question d'améliorer le traitement et les soins tout en renforçant la capacité du pays à fournir de l'oxygène; stimuler la demande vaccinale; élargir et améliorer les campagnes de communication ainsi que les activités de sensibilisation essentielles à la poursuite du déploiement de la vaccination.

Selon Abdoulaye Seck, directeur des opérations de la BM pour le Congo, le déblocage de ces fonds se fait à un moment crucial pour le pays. Car, a-t-il dit, depuis la fin du mois de février dernier, le Congo a levé la plupart des restrictions mises en place pour lutter contre la pandémie à coronavirus, dans le but d'accélérer la relance des activités économiques. " Ce financement vient donc soutenir la mobilisation à l'échelon communautaire pour garantir que les précautions individuelles restent en place et que la confiance dans les vaccins s'améliore ", a-t-il déclaré.

Il faut noter que les différentes ressources supplémentaires qu'apporte l'institution financière internationale permettront d'élaborer un système de santé plus résilient, afin d'anticiper, détecter et faire face aux pandémies à venir, tout en s'engageant plus résolument vers la couverture sanitaire universelle. Des investissements qui seront déployés dans les douze départements du pays.

Pour rappel, le nouveau supplément complète les 11,3 et 12 millions de dollars approuvés en avril 2020 et en juin 2021, visant à aider le Congo à renforcer la prévention, la surveillance des maladies, les mesures de détection et de confirmation rapides des cas.