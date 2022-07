Congo-Brazzaville: Journée africaine de lutte contre la corruption - La sixième édition axée sur la transparence des fonds Covid-19

L'Afrique a choisi comme thème " Stratégies et mécanismes pour la gestion transparente des fonds de lutte contre la Covid-19 ", afin de célébrer, ce 11 juillet, sa journée de lutte contre la corruption. À l'occasion, le président de la Haute autorité de lutte contre la corruption (Halc), Emmanuel Ollita Ondongo, a fait une déclaration au nom de son entité.

La Journée africaine de lutte contre la corruption est l'occasion de renforcer la détermination, la concentration et l'expertise nécessaire pour lutter contre les nombreuses facettes de la corruption à laquelle l'Afrique est confrontée ; intensifier et accroître l'efficacité des efforts de plaidoyer, renforcer et élargir les partenariats avec toutes les parties prenantes par le biais d'une collaboration stratégique visant à lutter contre la corruption. Selon Emmanuel Ollita Ondongo, la célébration de cette journée permet de conscientiser la population africaine sur ce phénomène qui gangrène la gestion des affaires publiques à l'instar du plan national de lutte contre la covid-19 et de la mobilisation des fonds qui en a été faite.

" Sur l'ensemble du continent africain, la mobilisation contre ce fléau est très significative. Elle a un impact certain sur la transformation des économies et renforce la détermination à réaliser un développement inclusif et durable, comme prévu dans l'agenda 2063 de l'Afrique. Malheureusement, la pandémie de covid-19, qui a frappé le monde entier y compris le continent africain, est venue saper les efforts et les progrès des pays en matière de développement en révélant des occasions nouvelles dans les faits de corruption ", a déploré le président de la Halc, Emmanuel Ollita Ondongo

Face à cela, il a fait savoir que la communauté internationale et les partenaires au développement ont mobilisé des ressources, voire annulé des dettes pour permettre à l'Afrique de mettre en place des plans de lutte contre la pandémie, mais des détournements d'utilisation des fonds alloués ont vite fait surface. Dans bien des cas, la transparence et l'obligation de compte rendu ont été difficiles à établir. " La corruption qui touche au quotidien la population n'a pas été en reste. Elle s'est développée par la pratique des pots de vin et des passes droits pour contourner les couvre-feux, les barrages routiers pendant les périodes de confinement et les quarantaines obligatoires mises en place, avec succès, pour ralentir la propagation du virus. Des conséquences négatives ayant privé bon nombre de pays de plusieurs ressources nécessaires. ", a-t-il indiqué.

A la faveur de la célébration de cette journée, la Halc, qui est à sa deuxième édition, se donne les moyens d'emmener la population à bannir toutes formes de corruption afin que les fonds alloués dans le cadre de l'élaboration du plan stratégique multisectoriel de prévention soient équitablement gérés.

Créée par la loi n°3- 2019 du 7 février 2019, la Halc a pour mission de prévenir et combattre la corruption, la concussion, la fraude et les autres infractions assimilées. " Des avancées au plan juridique témoignent de l'indéfectible engagement de notre pays à lutter contre la corruption dans ses divers aspects, notamment la concussion, le détournement des deniers publics, la fraude, le clientélisme et les infractions assimilées ", a notifié Emmanuel Ollita Ondongo. Le combat contre ce fléau, a-t-il ajouté, est sans merci et mérite l'implication de tous les Congolais.