Congo-Brazzaville: Santé publique - Gavi met plus de 12 milliards FCFA à la disposition du Congo

La directrice régionale de l'Afrique centrale et occidentale de l'Alliance mondiale pour les vaccins et l'immunisation (Gavi), Marthe Essengué Elouna, a indiqué, le 8 juillet à Brazzaville, que son organisation a mis pour le moment plus de douze milliards FCFA auxquels le Congo pourra utiliser d'ici à 2025, afin de renforcer son système de santé.

Gavi ajoutera des Fonds pour introduire le vaccin contre le Papioma-virus humain, les hépatites B à la naissance ainsi que le paludisme, une fois que le Congo aurait fait une demande, a indiqué Marthe Essengué Elouna, au terme d'une séance de travail avec le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, et les différents partenaires. La séance de travail faisait suite à la visite de terrain de l'équipe technique de la délégation conjointe de l'Organisation mondiale de la santé, du Fonds des Nations unies pour l'enfance, Gavi, du ministère de la Santé, des partenaires sociaux ainsi que de la société civile à Brazzaville et Pointe-Noire.

La descente a permis à la délégation de se rendre compte des réalisations du gouvernement dans le cadre du renforcement des systèmes de santé. Des initiatives innovatrices mises en place pour intégrer le vaccin covid-19 dans la vaccination de routine.

Marthe Essengué Elouna a souligné à cette occasion que l'initiative est en ligne avec les orientations actuelle de Gavi dans le cadre de sa nouvelle stratégie et dans l'accompagnement des pays afin d'atteindre leurs objectifs de vaccination.

" La mission a été très riche avec la réalité du terrain. Elle nous permettra de réorienter les ressources de Gavi dans le cadre de la vaccination, du renforcement de système de santé et d'engager davantage d'acteurs sur le terrain, les organisations de la société civile et d'autres acteurs qui nous permettront d'améliorer les couvertures vaccinales ", a-t-elle déclaré.

A cet effet, elle a fait un plaidoyer au Congo de continuer à mettre à disposition les ressources pour la santé en général et en particulier la vaccination car ses efforts ont donné des résultats visibles sur le terrain. C'est l'un des pays africains qui finance à 100% ses vaccins de routine, a-t-elle dit, ajoutant que le pays a mobilisé ses ressources pour mettre à disposition les vaccins contre la covid et s'est engagé avec la facilité Covax.

Par ailleurs, Marthe Essengué Elouna a émis le souhait au Congo de documenter l'expérience de Loandjili, à Pointe-Noire, avec le vaccin contre la covid dans la vaccination de routine. Elle a promis ainsi de partager cette expérience dans tout les pays, ajoutant que la notion de covid fera partie de leurs stratégies et discussions pour améliorer de manière générale la vaccination et le renforcement du système de santé.

" Nous avons vu que les pays qui n'avaient pas un système de santé résilient ont eu du mal à faire face à la situation covid. Le partenariat entre Gavi et le Congo a commencé depuis 2001, et nous avons accompagné le Congo qui a pu maintenant financer ses vaccins ", a-t-elle indiqué.

La directrice régionale de l'Afrique centrale et occidentale de Gavi a assuré le Congo de son engagement à continuer à travailler avec lui et ses partenaires afin de permettre de maintenir les acquis dans le domaine de la vaccination et de renforcer son système de santé.