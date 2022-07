Congo-Brazzaville: Législatives et locales 2022 - Pierre Ngolo a accompli son devoir civique

Habitant de la première circonscrition électorale de Ouenzé, le cinquième arrondissement de Brazzaville, le président du Sénat, Pierre Ngolo, s'est présenté à son bureau de vote le 10 juillet dans l'après-midi pour choisir ses candidats dans le cadre des élections législatives et locales 2022 .

" C'est un sentiment de fierté parce que c'est un devoir pour tout citoyen d'exprimer sa volonté en choisissant celui sur qui il compte pour le représenter à l'Assemblée nationale et au Conseil départemental et municipal. Comme tout citoyen, j'ai accompli mon acte et suis fier de la façon dont les choses sont organisées. J'espère que cela continuera ainsi jusqu'au bout ", a fait savoir Pierre Ngolo.

Selon lui, voter est un droit légitime pour chacun. S'exprimant sur le processus démocratique au Congo, il a indiqué qu'il se consolide. La démocratie, a-t-il dit, fonctionne de façon régulière en dépit des manquements qui se corrigent au fur et à mesure.

Ambiance dans les bureaux de vote

A Brazzaville, l'atmosphère est restée timide. Ouverts depuis 8h pour les uns et 9h pour d'autres, les bureaux de vote ont accueilli les électeurs au compte-gouttes. L'engouement, par rapport aux suffrages antérieurs, n'a pas été au rendez-vous.

" C'est vrai qu'il n'y a pas assez d'engouement, pas assez de monde par rapport aux inscrits. J'ai 551 personnes sur la liste mais jusqu'à midi, je n'ai même pas encore reçu la moitié alors que les bureaux vont se fermer à 17h. Nous espérons donc qu'au courant de la journée, les électeurs se manifesteront nombreux. Toutefois, tout se passe bien et tout est tranquille. Nous avons reçu très tôt les éléments nécessaires pour installer les bureaux de vote. Les listes sont affichées et nous recevons au fur et à mesure quelques votants ", a expliqué Nazarel Eteka, président du bureau de vote n°1 au centre lycée technique 5-février 1979, dans le cinquième arrondissement Ouenzé.

Du côté de Djiri, 9e arrondissement de Brazzaville, précisément au quartier Nkombo Matari, dans la matinée, il y avait également peu d'engouement de la part de la population. C'est vers 11h 00 que la tendance s'est timidement renversée. " Il était de droit de voter et de ne pas s'effacer. En dépit de ma déficience visuelle, j'ai tout de même tenu à accomplir mon devoir. J'invite tout un chacun à le faire ", a déclaré Moïse Ellah, la soixantaine révolue.