Cote d'Ivoire: Efficacité énergétique - Projet Sunref - Le secteur privé ivoirien à la recherche de financements verts - L'Afd et l'Ue sollicitées

Dans le cadre du respect des accords de Paris sur le climat, l’État ivoirien a engagé d’importantes initiatives en vue de réduire de 30% à l’horizon 2030 les émissions de gaz à effet de serre.

En outre, la Côte d’Ivoire s’est engagée à l’horizon 2030, à électrifier toutes les localités et porter à 45% la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Malheureusement, la production totale brute d’électricité à fin décembre 2021 est constituée de 77% de source thermique et de 23% de source renouvelable. Pour parvenir au ratio de 45%, le pays recherche des financements verts.

Elle s’est donc tournée vers ses partenaires, notamment l’Agence française de développement (Afd) et l’Union européenne (Ue). Celles-ci ont mis en place une facilité de promotion de l’énergie durable au profit des entreprises et des particuliers dénommée Sunref Côte d’Ivoire.Le lancement dudit programme a eu lieu, le jeudi 7 juillet 2022 à Abidjan-Plateau, à la Maison de l’entreprise.

Durant cette cérémonie, il s’est agi d’informer et de sensibiliser le secteur privé, les porteurs de projets, les acteurs du secteur de l’énergie et de la chaîne de valeur de la finance verte, au programme Sunref Côte d’Ivoire comme une alternative au financement des projets d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables.

Passer à la phase concrète

A l’occasion, Luca Ferroni, responsable de l’investissement durable à la Délégation de l’Ue en Côte d’Ivoire, a fait savoir que l’Ue finance le Programme Sunref à hauteur de 2,5 millions d’euros, soit 1,625 milliard F Cfa. Ce à quoi, il convient d’ajouter le projet Elder qui a permis d’une part l’installation de mini centrales solaires dans les régions de Tiassalé et de Man, et d’autre part la rénovation énergétique de l’immeuble Sogephia qui sera dans les prochains mois le premier immeuble public en Côte d’Ivoire répondant aux normes énergétiques et thermiques.

« Ce sont sur ces deux leviers, la promotion des énergies renouvelables et l’efficacité énergétique que le programme Sunref va agir », indique M.Jean Baptiste Aka Kadio, directeur de cabinet représentant le ministre des Mines, du Pétrole et de l’énergie, empêché. Il a souligné que la Côte d’Ivoire ambitionne de devenir le premier marché énergétique d’Afrique subsaharienne dans une dizaine d’années. D’où les nombreuses actions en cours et l’amélioration du cadre réglementaire.

Par ailleurs, le vice-président de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (Cgeci), M. Philippe Eponon, a rappelé que c’est le 02 février 2021 qu’a eu lieu la signature de la convention entre la Cgeci et l'Afd pour la mise en œuvre du projet Sunref.

Parlant de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, Philippe Eponon a soutenu que la première véritable action de la Cgeci a eu lieu en août 2016, à travers un protocole de collaboration signé avec Expertise France qui agissait en tant qu’assistance technique du projet Sunref Afrique de l'Ouest. Aussi, il a ajouté que pour le pilotage du projet, la Cgeci a mis en place une équipe interne, en charge entre autres de passer les marchés relatifs aux études techniques détaillées