Cote d'Ivoire: Festival international du bazin et du textile africain - De jeunes stylistes subliment le public

Après une première expérience réussie, les organisateurs ont remis le couvert. La 2ème édition du Festival international du bazin et du textile africain (FIBTA) s'est tenue les 1er et 2 juillet derniers au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, à Cocody.

L'événement s'est articulé en trois axes : une exposition-vente, un panel et un défilé mode couplé à une cérémonie de distinctions. Durant deux jours, une riche palette de bazins et de textiles africains, avec des motifs variés, a été mise en lumière pour le grand public.

Des experts ont également analysé, au cours de conférences-débats, l'écosystème de la mode en Afrique en général et en Côte d'Ivoire en particulier. Et le point culminant de ce 2ème FIBTA, placé sous le parrainage du mannequin international Fatim Sidimé, a été la soirée de gala qui a allié le glamour et la beauté dans une ambiance de fiesta.

Avec à la clé un beau défilé meublé des créations de jeunes stylistes : Lamp Fall, Ange Daddy, Anicet Tanoh, Mikaël Tra, Awa Djaminatou, Ouattara Rokia, Marie Kaba (du Mali), Abiba'O et Bamba Maimouna. Les spectateurs ont été séduits par l'ingéniosité de ces jeunes créateurs.

La seconde articulation de cette soirée, c'était la récompense des lauréats d'un concours de mode piloté par Mme Fatou Diaby, Directrice générale de FIJ- Communication, et initiatrice du FITBA. Hermann Konan a raflé le Prix du jeune créateur émergent. Il a reçu un million de FCFA. Touvoly Amany et Soufiane Mohamed Cherif, respectivement 2e et 3e, complètent le trio gagnant et empochent 500 000 FCFA pour l'un et 300 000 FCFA pour l'autre.

Le tout accompagné de diplômes de participation. " Les différents candidats nous ont proposé un travail extraordinaire. Ils ont beaucoup de talent et sont tous méritants ", a indiqué Ciss St-Moïse, président du jury. Faut-il le noter, 15 stylistes, retenus parmi 100 candidatures, étaient en lice.