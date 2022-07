Congo-Brazzaville: Coupe du Congo de football - Les favoris assument leur statut

En attendant le tirage au sort des matches en aller et retour, les affiches des quarts de finale de la Coupe nationale réserveront des rencontres de très hautes factures. Les anciens vainqueurs sont au rendez vous, mise à part la Jeunesse sportive de Talangaï (JST), vainqueur de l'édition 2007.

La JST s'est inclinée face à l'Interclub (1-2), le 9 juillet à Kintélé, en huitième de finale de la compétition. L'Etoile du Congo, tenante du titre, s'est qualifiée en assurant l'essentiel devant le Red Star (1-0). Sans jouer, l'AS Otohô reste en course pour le seul titre national qui manque à son palmarès. Elle s'est imposée sur tapis vert (3-0). Le Club athlétique renaissance aiglons (Cara) a été accroché (1-1) par le FC Racine. Les Aiglons l'emportent aux tirs au but (3-1). V Club Mokanda a réalisé le meilleur score des huitièmes de finale, en écrasant CS Sersy sur un résultat sans appel de (5-0). L'AS Cheminots a eu toutes les peines du monde à se qualifier face à Fleur du Ciel. Les Cheminots l'ont emporté (4-1) aux tirs au but après un score de 0-0 au temps reglémentaire.

En déplacement à Madingou, les Diables noirs ont assumé leur statut le 8 juillet face à l'Interclub de Nkayi (2-0). Interclub de Dolisie a créé la surprise en éliminant le FC Nathalys, club de ligue (8-7) aux tirs au but, au terme d'un résultat nul d'un but partout.

Etoile du Congo, AS Otohô, Diables noirs, Cara, Interclub, As Cheminots, V Club et le petit poucet Interclub de Dolisie attendent donc le tirage pour être fixés sur leur sort.