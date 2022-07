Afrique: Compétitions interclubs - La CAF revient à l'ancien système

Dans une correspondance adressée à ses associations membres, la Confédération africaine de football (CAF) a décidé, le 3 juillet à Rabat, au Maroc, que les finales de ses compétitions interclubs se joueront en aller -retour. La décision entre en vigueur pour le compte de la saison 2022-2023.

L'expérience d'une finale sans manche retour sur un terrain neutre aura été de très courte durée. La CAF est revenue sur sa décision tout en modifiant l'article 28 du chapitre 3 des regléments.

" La finale sera jouée en deux matches aller et retour. L'équipe qui totalisera le plus grand nombre de buts au cours des deux rencontres est déclarée vainqueur. En cas d'égalité au nombre de buts marqués au cours des deux matches, et dans ce cas seulement, l'équipe qui aura marqué le plus grand nombre de buts à l'extérieur sera déclarée vainqueur. En cas d'égalité au nombre de buts marqués à l'extérieur, le vainqueur sera déterminé par des tirs au but conformément aux lois de jeu de l'International football association board. L'équipe qui aura réussi à marquer le plus grand nombre des tirs au but sera déclarée victorieuse ", a-t-elle précisé.

Au Congo, il n'y a que deux clubs qui ont réussi à inscrire leur nom au palmarès des vainqueurs des compétitions interclubs de la CAF : le Club athlétique renaissance aiglons( vainqueur de la Coupe d'Afrique des clubs champions, l'actuelle Ligue des champions en 1974) et l'Athlétic club Léopards de Dolisie (vainqueur de la 9e Coupe africaine de la Confédération en 2012). Le troisième club est toujours attendu.