Togo: Des organisations proposent la marche à suivre

Alors qu'on annonce des décès de jeunes gens liés à une explosion liée au terrorisme, dans le Nord Togo, 10 OSC ont jugé utile de donner leur avis sur l'arrêté fixant l'indemnité forfaitaire des ayants droits des Forces de défense et de sécurité qui auraient perdu la vie dans des opérations liées à leur fonction. Voici ce qu'elles pensent... Lecture !

MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS

ALCADES - ASVITTO - GAGL - GCD - GLOB - FDP- LCT - LTDH - MCM - MJS - SEET

COMMUNIQUÉ

Réaction des organisations de la société civile suite à l'arrêté interministériel

N°00282/MINARM/MSPC/MEF/22 du 17 juin 2022 fixant l'indemnité forfaitaire accordée aux ayants-droits des personnels des forces de défense et de sécurité décédés en opérations intérieures.

1. Par arrêté en date du 17 juin 2022, le ministre des armées et ses collègues de la sécurité et de la protection civile, de l'économie et des finances, ont fixé une indemnité forfaitaire de dix millions (10.000.000) de francs CFA accordée aux ayants-droits des personnels des forces de défense et de sécurité décédés en opérations intérieures.

2. Nos organisations en prennent acte et félicitent le gouvernement du Togo, du moins pour cette prise de conscience. Cependant, elles sont vivement préoccupées par le caractère dérisoire du montant alloué qui est loin d'être proportionnel aux énormes sacrifices consentis par les militaires qui donnent leur vie pour la patrie. En effet, dix millions de francs CFA, soit environ quinze mille (15.000) Euros, sans aucune autre forme d'accompagnement pour les veuves et les orphelins ; cela ne fait pas honneur à notre cher pays le Togo dont nul n'ignore les multiples bénédictions en matière de richesses et de ressources que la nature lui a dotées. Il reste donc inadmissible, voire inconcevable, au regard des sacrifices consentis, qu'un État souverain puisse prévoir un tel montant à cette fin.

3. Au demeurant, chaque situation devrait faire l'objet d'un traitement particulier dans la mesure où les familles des bénéficiaires ainsi désignés n'ont ni la même taille, ni la même composition ; et en tout état de cause, déterminer un seuil minimum indemnitaire et procéder à des rétributions au cas par cas.

4. C'est pourquoi, tout en partant du principe que la vie humaine n'a pas de prix et que les larmes ne se monnaient pas, nos organisations proposent, à l'attention des autorités gouvernementales, et afin d'apporter une consolation à la hauteur du don de soi au nom de la patrie, et des sacrifices consentis par les militaires, ce qui suit :

i. Ouvrir un cadre national impliquant toutes les forces vives de la nation en vue de mener des discussions sur les sujets d'importance nationale comme la menace terroriste et toutes les implications y relatives, notamment le traitement accordé à toutes les victimes, y compris les militaires, les populations civiles et leurs familles.

ii. Créer des mécanismes pour favoriser et faciliter une participation et une collaboration citoyenne plus efficiente et plus active dans la lutte pour l'éradication du phénomène djihadiste.

iii. Doter à les forces de l'ordre et de défense de matériels logistiques suffisants, adéquats et adaptés, afin de faire efficacement face au phénomène djihadiste.

iv. Revoir considérablement à la hausse les indemnités forfaitaires des militaires, aussi bien pour les décès que pour les blessés.

v. Instituer une indemnité forfaitaire conséquente pour l'accompagnement des veuves, et une prise en charge sanitaire, scolaires et des formations socioprofessionnelles aux orphelins des militaires tombés sur le champ d'honneur jusqu'à l'âge de la majorité civile, puis en faire des pupilles de la nation.

Fait à Lomé, le 10 juillet 2022,

Pour les organisations,

Le Président de la LTDH,