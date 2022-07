Cote d'Ivoire: Restructuration du RHDP - Le délégué départemental de Bangolo explique le bien-fondé aux militants

Une semaine de corps-à-corps avec les militants. C'est le temps qu'a duré la tournée d'information et de sensibilisation organisée par Francelin Glodé, ex-délégué départemental du RHDP de Bangolo avec deux de ses adjoints, Alain Bouhi et Delphin Kaodéhé Djéhi.

Délégués départementaux associés et respectivement délégués départementaux adjoints chargés de la formation politique et de l'organisation, Alain Bouhi et Délphin Kaodéhé Djéhi ont porté le message de la direction du parti aux militants des cantons Zarabaon et Zagna. Quant à l'ex-délégué départemental Francelin Glodé, il s'est occupé des cantons Zibiao et Taouhaké.

Il s'est agi, pour les trois responsables départementaux du parti du Dr Alassane Ouattara, d'expliquer aux militants le bien-fondé de la restructuration de leur formation politique dont le clou est l'élection des secrétaires départementaux.

Dans les quatre sous-préfectures du nouveau département politique dénommé Bangolo-Béoué qu'il a visitées, Francelin Glodé a salué l'esprit managérial du président du Directoire du RHDP, Gilbert Kafana Koné. " Je vais vous dire que le président du Directoire, le ministre Gilbert Kafana Koné à qui le président de notre parti a confié sa restauration agit en un vrai leader. Je salue son esprit de manager qui lui a permis d'entamer la restructuration du RHDP et de la poursuivre. Il a voulu que ce soit vous, les militants, qui choisissez vos premiers responsables départementaux, le secrétaires départementaux. Celui qui vous avez élu est obligé de vous considérer dans ses prises de décision. Bientôt, c'est vous qui serez les vrais responsables de notre parti ", a-t-il fait savoir.

Pour le premier responsable du RHDP de Bangolo, les militants avaient besoin d'une telle reforme qui les mette au centre de la gestion locale du parti. C'est d'ailleurs pour cela qu'il n'a manqué de rendre hommage à l'ex-coordonnateur régional du RHDP du Guémon et président du Conseil de cette région dont la venue dans ce parti a été d'un apport indéniable. " Je tiens à féliciter et à remercier Célestin Doh Serey qui nous a permis de redynamiser notre parti ici à Bangolo et dans tout le Guémon. Grace à lui, le RHDP est implanté dans toute la région. A Bangolo, le RDR comptait 45 sections, le RHDP en compte une centaine aujourd'hui ", a-t-il reconnu.

Expliquant l'importance de la création des 349 nouveaux départements politiques, Francelin Glodé a fait savoir qu'elle vise un meilleur encadrement des militants. " En Côte d'Ivoire, il y a 108 départements administratifs. La haute direction du parti a procédé au découpage de ceux-ci en 349 départements politiques afin que les responsables locaux du parti encadrent efficacement les militants. Prenez le cas du vaste département de Bangolo. Il compte 9 sous-préfectures et une commune. Ce n'était pas facile de parcourir toutes ces localités pour suivre les militants. Mais avec 3 départements politiques dont un, le nôtre compte 5 sous-préfectures, chaque secrétaire départemental sera plus proche des délégués de zones, de secteurs et des comités de base. Vous aurez les informations du Directoire et des différents secrétaires nationaux en temps réel ", a-t-il déclaré.

L'ex-délégué départemental, qui a levé un coin de voile sur les élections départementales, a demandé aux militants de faire la campagne qui s'ouvrira bientôt, dans le calme afin de ne pas fragiliser leur parti. Car, a-t-il ajouté, "nous devons aller aux régionales et municipales de 2023 en rangs serrés".