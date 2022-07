Cote d'Ivoire: 5ème Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2021 - La population ivoirienne estimée à 29 389 150 habitants

Les résultats globaux définitifs du 5ème Recensement de la Population ont été présentés officiellement, le jeudi 7 juillet 2022, par la ministre du Plan et du Développement, Kaba Nialé. Au terme de la phase de dénombrement qui s'est déroulée sur l'ensemble du territoire du 08 novembre au 14 décembre 2021, la population vivant sur le territoire ivoirien se chiffre à 29 389 150 habitants. " La consolidation et le traitement des données ainsi que la prise en compte des résultats de l'enquête post-censitaire ont permis de produire l'effectif total de la population et tous les indicateurs clés du recensement ", a précisé la ministre Kaba Nialé.

En effet, l'enquête post-censitaire, qui a eu lieu du 17 mars au 10 avril 2022, a permis d'évaluer la qualité du recensement en termes de couverture du dénombrement et de la qualité des données collectées. " Cette enquête a évalué le taux d'omission au niveau national à 4,6%, en deçà du seuil de 5% des Nations unies, confirmant ainsi la bonne qualité des données collectées " a salué Kaba Nialé.

Concernant les effectifs globaux et la répartition spatiale, il ressort que le nombre total de ménages ordinaires est de 5 616 487 soit une taille moyenne de 5,2 personnes par ménages, et la densité de la population s'établit à 91,1 hbts/km² au niveau national contre 48hbts/km² en 1998.

S'agissant de l'évolution de la population, les résultats révèlent un taux de croissance moyen annuel de 2,9% en Côte d'Ivoire entre 1998 et 2021.

A en croire la ministre, ce taux est en constante baisse selon les différents recensements dont 3,8% entre 1875 et 1988 et 3,3% entre 1988 et 1998. Au titre de la répartition de la population par nationalité, sur la population totale, 78,0% sont de nationalité ivoirienne et 22,0% sont non-ivoiriens.

Selon ce recensement, la part de la population de nationalité non-ivoirienne vivant sur le territoire est en constante baisse, 33% en 1975, 28% en 1988 et 26 en 1998.

Ces résultats globaux donnent également des informations sur les conditions de vie des ménages, la répartition de la population suivant la religion, la structure par sexe, et aussi l'éducation, la situation matrimoniale et le type de mariage, etc.

Enfin, Kaba Nialé a indiqué que deux activités majeures restent à réaliser, à savoir l'analyse, la publication et la diffusion de ces résultats ; et l'anonymisation et l'archivage des données. Ces activités se poursuivront jusqu'à 2024, a-t-elle précisé.

Au nom de l'UNFPA, Alain Akpadji, assistant technique de ce 5ème recensement de la population et représentant résident adjoint en Côte d'Ivoire, a félicité le ministère du Plan et du Développement pour le succès de cette opération. " L'UNFPA note avec satisfaction que l'opération de recensement de la population 2021 de la Côte d'Ivoire répond aux normes et procédures internationales en la matière ", a-t-il déclaré. Cependant, il a plaidé pour le renforcement des investissements du gouvernement ivoirien dans l'analyse des données.