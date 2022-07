Afrique de l'Ouest: Forum Banques et PME Côte d'Ivoire 2022 - Adama Coulibaly encourage les Pme à participer davantage à la croissance économique du pays

Le dialogue direct entre les banques et les Pme. En effet, la première édition du Forum Banques et Petites et moyennes entreprises (Pme) de Côte d'Ivoire s'est ouverte, le mercredi 6 juillet 2022 à la Crrae-Uemoa, Plateau.

Représentant le Premier ministre Patrick Achi, le ministre de l'Economie et des Finances, Adama Coulibaly, a souligné l'importance des Pme dans l'économie nationale, car elles représentent environ 98% du tissu économique formel de la Côte d'Ivoire.

Malheureusement, a-t-il déploré, elles ne contribuent qu'à seulement 20% du PIB. Une faible contribution liée à un accès insuffisant aux financements.

Aussi s'est-il réjoui de la tenue de ce forum qui entend adresser la problématique du financement des petites et moyennes entreprises.

" Il servira de cadre d'échanges et de partage d'expériences entre les acteurs de la vie économique, afin de trouver, dans une démarche concertée, des idées nouvelles pour relever les défis du financement des PME ", a-t-il indiqué.

Sur cette lancée, il a encouragé les PME à participer davantage à la croissance économique de la Côte d'Ivoire.

Le ministre de l'Economie et des Finances a invité les participants à des échanges francs et constructifs, ce en vue de trouver des solutions pour renforcer le potentiel des Pme. Non sans assurer que son département ministériel jouera sa partition, en accompagnant toutes les initiatives visant à favoriser l'accès au financement bancaire par les entreprises.

Le ministre du Commerce de l'Industrie et de la Promotion des Pme, Souleymane Diarrassouba a exhorté les Banques et établissements financiers à renforcer et faciliter les financements en faveurs des Pme afin de les aider à faire face à leurs besoins importants.

Quant au président de la Fédération Ivoirienne des Petites et moyennes entreprises (FIPME), Dr Joseph Biguifo, il a souligné que les Pme et les banques sont condamnées à coopérer en raison de leur place essentielle dans le tissu économique du pays.

Le président de l'Association professionnelle des Banques et Etablissements financiers (APBEF CI), M. Jerôme Ehui a affirmé que le futur du développement de la Côte d'Ivoire est avec les PME.

Le forum qui se tient sur deux jours, se déroule autour du thème central " Faire dufinacement des PME, une réalité ". Pour le président de l'APBEF-CI, c'est un appel en direction du secteur privé, de l'Etat et des régulateurs à adhérer à la vision de l'association de faire de l'inclusion bancaire et de l'accès au crédit pour les PME une réalité.