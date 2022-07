Afrique: Réunion de haut niveau du Programme IDA - 20, à Dakar - Le Vice-Président de la République a pris part aux débats

Tiémoko Meyliet Koné, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, a pris part, hier, à Dakar (Sénégal), à la réunion de haut niveau du Programme de l'Association Internationale de Développement (IDA- 20) du Groupe de la Banque Mondiale. Il y représentait le chef de l'Etat ivoirien.

Plusieurs Chefs d'Etat et de Gouvernement africains et de partenaires au développement étaient présents à cette rencontre. " Mieux reconstruire après la crise : pour un avenir vert, résilient et inclusif ", était le thème central de ce rendez-vous de haut niveau. Qui vise à de mobiliser les pays africains en vue de la mise en œuvre effective du programme IDA-20 et de l'utilisation efficiente du fonds généré.

Macky Sall, président du Sénégal a indiqué que ce Sommet est consacré à l'utilisation optimale des ressources IDA- 20, d'un montant record de 93 milliards de dollars US. A cet égard, il a tenu à saluer et féliciter le Président de la République, qui a porté le plaidoyer à Abidjan, en juillet 2021, pour la vingtième reconstitution de ce fonds.

Le Président sénégalais a demandé à la Banque Mondiale, et au-delà, à tous les partenaires au développement, de revoir les procédures de décaissements des fonds et a exprimé le souhait que le fonds IDA-20 soit réservé essentiellement aux financements des infrastructures (routes, chemins de fer, numérique), de l'autosuffisance alimentaire en renforçant par exemple la capacité de production des fertilisants, des investissements dans le capital humain, de l'émergence d'un secteur privé national et de la transition énergétique.

Il a enfin demandé à la Banque Mondiale et aux autres Institutions financières internationales de ne pas considérer l'utilisation de ces ressources comme de la dette, tout en les exhortant à sortir des calculs de déficits pour donner aux pays africains une marge de manœuvre.

Donnant ses impressions à l'issue de cette réunion des Chefs d'Etat et de Gouvernement sur le Programme IDA-20, le Vice-Président de la République, M. Tiémoko Meyliet KONE, a indiqué que ce Sommet a permis d'examiner l'articulation et les mécanismes d'utilisation de cette contribution importante des bailleurs de fonds.

Par ailleurs, M. Tiémoko Meyliet KONE a pris part à un Panel sur la problématique de l'affectation du fonds de l'IDA-20, qui a permis d'évoquer la cherté de la vie observée dans plusieurs Etats. Au cours des débats, il a mis en exergue les efforts des dirigeants africains pour juguler cette difficulté, notamment en Côte d'Ivoire, à travers d'importantes subventions pour contenir l'inflation.

En marge des travaux, le Vice-Président de la République a été élevé à la Dignité de Grand Officier dans l'Ordre National du Lion du Sénégal, par le Président Macky SALL.

Il a exprimé toute sa gratitude au Chef de l'Etat sénégalais, en soulignant que cette distinction traduit, au-delà de sa personne, l'excellence des relations entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, mais également la qualité des liens entre les Présidents Alassane OUATTARA et Macky SALL.