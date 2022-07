Afrique: COCAN 2023 - La méthode Amichia en marche

Le 14 juin 2020, le président de la République, Alassane Ouattara, a signé le décret portant nomination de François Albert Amichia, à la tête Comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations (COCAN) 2023.

L'ex-ministre de la Ville remplace au poste Lambert Feh Kessé. Sorti du gouvernement, le maire de Treichville se voit ainsi confier un chantier tout aussi important pour le chef de l'Etat. Alassane Ouattara, en nommant Amichia à la présidence du COCAN 2023, lui témoigne sa confiance et voit en lui l'homme susceptible de relever le défi de l'organisation.

Une foi dont il s'est engagé à mériter. Douze mois après sa prise de fonction au COCAN à la Rue Neptune au quartier résidentiel à Marcory, quel bilan revendique-t-il ? Peut-il offrir à l'Afrique une CAN jamais réalisée comme souhaité par le président de la République ?

Les lignes ont bougé

En une année de présence à la tête de la structure en charge de la CAN, désormais 2024, François Albert Amichia a fait bouger les choses de façon significative. Conscient que le temps presse, il s'est aussitôt mis à la tâche dès sa nomination. Dans sa volonté de réussir sa mission, il a posé de nombreuses actions pour lui permettre de mener à bien la mission à lui confiée par le président de la République Alassane Ouattara.

La première démarche a été de prendre contact avec tous les ministères techniques impliqués dans l'organisation de cette compétition. Pendant plus deux mois (juin-août), le ministre président du COCAN a rencontré tous les responsables des départements ministériels. A chacune de ces entrevues, François Amichia a expliqué sa mission et ses attentes pour l'organisation.

Ces séances de travail du président du COCAN avec les différents ministères impliqués dans l'organisation de la prochaine CAN en terre ivoirienne avaient pour but de donner un coup d'accélérateur aux différents chantiers. "Nous sommes venus pour vous faire part de nos attentes pour l'organisation de la CAN 2023 dont le président Alassane Ouattara veut qu'elle soit la meilleure CAN jamais organisée", ne cesse-t-il de répéter. Ces différentes visites dans les départements ministériels ont eu des résultats escomptés.

Les différents responsable ont, chacun à leur niveau, rassuré le président du COCAN de leur disponibilité à accompagner l'organisation. Mieux, ils ont désigné des personnes ressources, interfaces du COCAN. Après ces visites, le président du COCAN s'est lancé dans l'inspection des villes hôtes de la CAN afin de constater de visu l'état d'avancement des infrastructures sportives et non sportives de la compétition.

De Korhogo à San Pedro en passant par Bouaké et Yamoussoukro, François Albert Amichia et ses collaborateurs dont le Directeur exécutif Sylla Moumouni et tous les présidents de commissions se sont fait une idée nette de l'ampleur de leur mission. Puisque ces visites leur ont permis dévaluer l'état d'avancement des infrastructures en construction.

Sensibilisation des forces vives

"Nous avons visité quatre villes hôtes de la CAN 2023, nous sommes satisfaits de l'état d'avancement des travaux et je peux vous assurer que la Côte d'Ivoire sera prête pour la can 2023", a rassuré le ministre Amichia. Lors de ces visites, le patron du COCAN s'est également entretenu avec les forces vives de chaque ville visitée afin de les préparer à la mobilisation autour de cet événement important. Ces rencontres visaient à impliquer les populations et particulièrement les jeunes dans l'organisation de cette compétition continentale. "La CAN est l'affaire de tous. Il faut que les populations des villes hôtes s'approprient l'événement. Il faut se mobiliser pendant toute la durée de la compétition dans les villes hôtes", exhortait-il à chaque rencontre avec les populations.

Immersion au COCAN 2021

Pour la réussite de leur mission, le ministre Amichia et ses collaborateurs se sont rendus au Cameroun pendant la CAN 2021 pour s'imprégner de l'expérience du pays de Samuel Eto'o en matière d'organisation d'un événement d'envergure comme la CAN. Cette immersion, selon le patron du COCAN, a été bénéfique à sa structure. Elle a permis à la délégation d'apprendre beaucoup aux fins d'améliorer ce qui doit l'être. "Nous repartons satisfaits au terme de cette mission au Cameroun. Nous avons beaucoup appris. Arrivés à Abidjan, nous allons aussitôt organiser un séminaire de restitution", avait-il déclaré à la presse à Yaoundé lors d'une séance de travail avec ses collaborateurs.

Sur le plan organisationnel, il y a egalement des avancées notables. Après l'installation de toutes les commissions, le ministre Amichia a cherché à efflorer son équipe afin de la rendre plus dynamique. Il a procédé à des recrutements qui se sont faits de façon transparente. Ainsi, des chefs de projet ont été recrutés pour la bonne conduite de la mission.

La mise en place de COCAN Business

Novateur, ce concept a été créé pour impliquer les entreprises dans l'organisation. Le COCAN Business est aussi un indice de la volonté du ministre Amichia de voir toutes les entités accompagner ce projet si important pour le président de la République. Lancé le 10 mars 2022, le COCAN est bien accueilli. Surtout qu'il est une tribune pour les entreprises pour réaliser de très bonnes affaires, en plus de faire valoir leur savoir-faire.

En clair, avec le COCAN Business, les entreprises tireront des bénéfices bien conséquents. Ce sont donc des opportunités à saisir pour les entreprises et celles-ci se bousculent pour y adhérer. Certes, il faut attendre encore pour avoir un chiffre exact des adhérents au concept " COCAN Business", mais le "rythme d'adhésion est satisfaisant", a mentionné une source bien introduite.

La recherche de l'identité visuelle

Après COCAN business, les équipes du ministre François Amichia se sont lancés dans la recherche de l'identité visuelle de la compétition avec le lancement du concours de la mascotte depuis, le 31 mars 2023. "En lançant le concours de la mascotte à 449 jours de la phase finale de la compétition, nous souhaitons nous donner le temps matériel de doter la CAN 2023 d'une belle mascotte, à travers un concours ouvert et inclusif, afin que tous les talents et génies puissent s'exprimer", a affirmé le patron du COCAN lors de la cérémonie au Palais de la Culture à Treichville, à Abidjan. Le concours de la mascotte est aussi l'occasion de promouvoir les initiatives artistiques visuelles et créatives, d'impliquer activement les créateurs nationaux dans la réussite de la CAN 2023. Comme quoi, la CAN promet la destination Côte d'Ivoire et permet de valoriser le patrimoine culturel et artistique du pays. Et cela, le président du COCAN y tient énormément.

Le décalage de l'événement de juin-juillet 2023 à janvier-février 2024 lui donne encore plus de temps pour parfaire ce qui doit encore l'être. Parce que la Côte d'Ivoire doit offrir ce qu'elle à de meilleur à l'Afrique et au monde.