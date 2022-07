Madagascar: Tourisme - Les promoteurs vont de l'avant

Les différents acteurs de la filière montent progressivement en intensité pour accélérer la relance touristique après plus de deux ans de vache très maigre du fait de la crise pandémique.

La reprise dans le secteur du tourisme commence à être perceptible ces dernières semaines notamment suite au retour de la connectivité aérienne. De Nosy Be à Tolagnaro en passant par Sainte-Marie, Mahajanga ou encore la capitale, on s'active pour multiplier les opérations de promotion. Du côté du Ministère du Tourisme, on ne chôme p a s non plu s. Ce dimanche a pris fin la 6ème édition du Tsenaben'ny Fizahantany, un événement dédié à la redynamisation du tourisme domestique.

Selon les organisateurs de cette manifestation organisée à la Gare Soarano pour ses dernières éditions, le bilan est positif. Les participants ont répondu présents et le public a été au rendez-vous. Lors de la conférence de presse pour la présentation de ce Salon des Bons Plans Tourisme, Tsitohaina Andriamanohera, Directeur Général du Tourisme, et Darafify Ralaivao, Directeur Exécutif de l'Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM), ont martelé qu'il était temps de relancer la machine et que les responsables publics sont disposés à aller de l'avant aux côtés des opérateurs de la filière.

Selon les explications fournies par les deux responsable s, au moins soixante exposants, dix Offices Régionaux du Tourisme (ORT) et plus de dix mille visiteurs étaient attendus pour cette 6ème édition. Gastronomie, culture malagasy et présentation des opportunités de vacances ont été programmées pendant les trois jours du salon. Sans oublier les diverses animations organisées aux stands des exposants.

Des conférences ont également été tenues avec les différentes parties prenantes du secteur touristique afin de discuter les perspectives de relance du secteur. "Des conférences et ateliers ont marqué la première journée du salon, le vendredi 8 juillet 2022. Divers thèmes ont été présentés, entre autres, la stratégie du développement du tourisme national, la présentation du bilan du projet Pôles Intégrés de Croissance et Corridors (PIC 2) et les perspectives pour le PIC 3 pour le secteur, et enfin la stratégie de relance de la destination", a-t-on rapporté.

La Direction Générale du Tourisme a saisi cette occasion pour présenter les différentes actions déjà entamées pour la relance du secteur à l'international.

Candidature d'Ambatozavavy

Parmi ces actions, l'on peut citer les rencontres virtuelles pour informer les professionnels des pays émetteurs des conditions de réouverture des frontières à Madagascar, le projet d'eductours prévu cette année ainsi que la collaboration avec des influenceurs pour valoriser les aspects touristiques, culturels et gastronomiques de Madagascar.

Lors de sa 5e édition, le salon avait abrité la réunion des Iles Vanille, association sous-régionale à vocation touristique regroupant La Réunion, l'île Maurice, les Seychelles, les Comores, Mayotte et Madagascar. "Cette rencontre en terre malgache a fait suite à l'invitation du ministre malgache du Tourisme, Joël Randriamandranto, lors de l'Assemblée Générale des Îles Vanille qui s'est tenue en février 2022", a-t-on expliqué.

L'ONTM qui a aussi laissé entendre que la promotion de la destination Madagascar va s'amplifier dans les prochains mois. "Nous allons continuer les webinaires, préparer les eductours et, surtout, participer aux grands rendez-vous touristiques internationaux comme le Top Resa en France, le WTM en Angleterre ou encore l'ITB Berlin en Allemagne", a déclaré dernièrement le président de l'ONTM, Jonah Ramampionona.

La Grande Ile a décidé de participer aux concours visant à mettre en avant les destinations du pays. Ainsi, dans le cadre du " Best Tourism Villages ", lancé en 2021 par l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), Madagascar a choisi de présenter la candidature d'Ambatozavavy, un village situé au Nord Est de Nosy Be, un magnifique endroit avec des activités anthropiques diversifiées, menant vers le Parc National Lokobe. Pour les promoteurs de cette manifestation, il s'agit de promouvoir et de renforcer le rôle du tourisme dans la sauvegarde des villages ruraux, y compris leurs paysages, leurs diversités naturelles et culturelles, leurs systèmes de savoir et leurs valeurs ainsi que leurs activités locales, dont la gastronomie.

Cette année, Madagascar a présenté la candidature d'Ambatozavavy par le biais du ministère du Tourisme en collaboration avec Madagascar National Parks (MNP). Les deux entités ont expliqué que le site répondait parfaitement aux critères posés par le comité d'organisation, " par son fort attachement aux rites et cultures ancestraux, ses structures sociales dynamiques en cultures locales, en préservation de l'environnement côtier et marin et en développement du secteur du tourisme".