Madagascar: Covid-19 - En baisse avec 311 cas et 2 décès entre le 2 et le 8 juillet 2022

La courbe redescend. Les dernières statistiques concernant la Covid-19 à Madagascar affichent à présent une baisse après plusieurs semaines de hausse du nombre de nouveaux cas par semaine.

Les sept derniers jours pris en compte dans les statistiques, soit du 2 au 8 juillet 2022, totalisent 311 cas de Covid-19, dont 305 nouveaux cas et 6 relevés dans le cadre du " contact tracing ". Ces 311 cas enregistrés en sept jours et relevés parmi 6602 tests effectués, sont principalement localisés dans la région Analamanga où ont été enregistrés 260 cas. Neuf autres régions se partagent les 51 cas restants : le Vakinankaratra en compte 17, suivi de la région Haute Matsiatra (12 cas) ; les régions Vatovavy et Atsinanana comptent 6 cas chacune ; DIANA (4 cas) ; Boeny (3 cas) et enfin les régions Ihorombe, Amoron'i Mania et Alaotra Mangoro comptent 1 cas chacune.

Campagne de 100 jours. La tendance est ainsi à la baisse par rapport aux semaines précédentes. En effet, les nouveaux cas se chiffraient à 406 pour la période du 24 juin au 1er juillet, et à 372 la semaine précédente. Les opérations de contact tracing, permettant de localiser et de prendre en charge tous les cas contact semblent porter leurs fruits. Et afin de renforcer la lutte contre la Covid-19, le ministère de la Santé publique enclenche la vitesse supérieure en matière de vaccination à travers la campagne de vaccination de 100 jours contre la Covid-19, dont le lancement officiel au niveau national se tiendra, ce jour, à Mahajanga.

Récapitulatif. Notons que les dernières statistiques indiquent actuellement 800 cas actifs dont 12 formes graves, tandis que les guérisons se chiffrent à 355 durant la même période du 2 au 8 juillet. En revanche, deux décès sont à déplorer durant la même période, portant à 1403 le nombre de décès liés à la Covid-19 à Madagascar depuis le début de l'épidémie en mars 2020.

Au jour du 8 juillet, les données récapitulatives indiquent un cumul de 66 098 cas confirmés de Covid-19 dans le pays, parmi lesquels 63 895 ont été déclarés guéris, soit un taux de guérison de 96,67%. Le nombre total de tests effectués est de 478 036.