Ile Maurice: Sucre - Le prix passe de Rs 14 062 à Rs 16 765 la tonne

Presque 20 % d'augmentation pour le prix du sucre sur le marché mondial. Ainsi, pour la récolte sucrière de 2021, le prix ex-syndicat est fixé à Rs 16 765 la tonne, contre Rs 14 062 une année auparavant.

Devesh Dukhira, le Chief Executive Officer du Mauritius Sugar Syndicate, prévoit encore un meilleur prix pour la récolte 2022. Le règlement final sera effectué dans les jours à venir.

D'autre part, il prévoit un paiement sur une somme de Rs 18 000 pour la présente coupe. Ainsi, les planteurs doivent s'attendre à recevoir Rs 14 400, soit 80 % du montant sur lequel le prix du sucre est calculé. Les planteurs sont payés une ou deux semaines après que leurs cannes sont envoyées aux sucreries. Le prix final sera connu en juin-juillet de l'année prochaine et les planteurs seront compensés pour la somme non reçue pendant la présente coupe.

Pour Devesh Dukhira, un des facteurs qui explique cette hausse importante est la dépréciation de la roupie. Il est d'avis qu'un tel prix encouragera davantage de planteurs, soit à poursuivre ou à retourner vers la culture de la canne à sucre.

Toutefois, Kreepallo Sunghoon, de la Small Planters Association, n'est pas de cet avis. "C'est bien que le prix du sucre connaisse une hausse. Mais cela ne se reflétera pas sur le prix que reçoivent les planteurs qui produisent jusqu'à 60 tonnes de sucre. Nous continuons à recevoir la somme de Rs 23 500 après la déduction de Rs 1 500 de l'assurance et du cess. C'est le gouvernement qui dépensera moins en subvention." Toutefois, il estime que si cette tendance à la hausse se poursuit et si la tonne passe le cap des Rs 20 000 et si les petits planteurs reçoivent plus de Rs 25 000 avec la mélasse et la bagasse, cela constituera un encouragement pour eux.

Avec la hausse du prix du sucre sur le marché mondial, s'attend-on à une augmentation du prix du sucre sur le marché local ? "Je ne crois pas", répond Devesh Dukhira, car il y a peu d'importation, à part quelques industries. Il rappelle que la taxe est de 100 % sur le sucre importé.

Le sucre blanc sur le marché local est fixé à Rs 38 000 la tonne et le sucre roux à Rs 35 000 la tonne. Ce prix est révisé chaque trimestre et il vient d'être fixé. La production de sucre a été de 255 000 tonnes l'année dernière. Cette année, on prévoit 5 000 tonnes de moins.