Ile Maurice: En Angleterre - Un Mauricien ne peut rentrer avec ses chiens

Jaysen Veeren, âgé de 39 ans, ancien militaire et ex-agent de Scotland Yard Metropolitan Police en Angleterre, se retrouve dans une situation difficile. Le Mauricien a entamé des démarches depuis février pour rentrer à Maurice en compagnie de sa femme, Agnès, et de leurs quatre enfants, ainsi que leurs chiens.

Cependant, à un mois de la date de leur vol, Jaysen Veeren explique que des officiers de la Division of Veterinary Services du ministère de l'Agro-industrie ont affirmé qu'il n'avait pas tous les documents en règle. "Pendant des mois, nous étions en contact et j'ai fait faire tous les vaccins et tests nécessaires à mes chiens comme on nous l'avait demandé. Cependant, à la fin de juin, alors que notre Case Officer a affirmé que nos documents ont été envoyés, on nous a informés qu'il n'y a pas de place en quarantaine pour nos chiens et par la suite qu'il nous manque les résultats des tests alors que ce n'est pas le cas."

Selon Jaysen, cette situation est très éprouvante pour toute sa famille car ils voyagent sans leurs chiens, qu'ils considèrent comme des membres de leur famille. Les toutous seront euthanasiés en Angleterre car il n'y aura personne pour prendre soin d'eux. "This is very painful for us, just to imagine we can lose them", confie Agnès Veeren, la voix nouée.

Pour Jaysen, tout cela est incompréhensible. Il se demande s'il ne s'agit pas de représailles après sa pétition contre le gouvernement en 2021 concernant Agalega et l'Inde. "J'avais reçu un appel anonyme à cette époque me prévenant que je serais bloqué pour que je ne puisse pas venir à Maurice. Je ne sais pas si tout cela est lié mais je ne comprends pas non plus pourquoi, alors que j'ai tous mes documents et que nous avons fait nos démarches à l'avance, il y a tant de mensonges."

Nous avons essayé de joindre les services vétérinaires, mais nos appels sont restés sans réponse.