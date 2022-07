Ile Maurice: Metro Express - Une moyenne de 20 000 à 22 000 passagers par jour

Dans les temps, et peut-être même que la livraison sera avancée. On y croit du côté de Metro Express Limited (MEL). Les travaux sur le tronçon Curepipe-Phoenix sont déjà complétés à 85 %.

"Les travaux entre Phoenix et Curepipe avancent très bien et ont atteint 85 % d'achèvement. La pose des rails tout au long de l'alignement de la Phase 2C, incluant les intersections, est déjà complétée, ainsi que l'installation des poteaux de la ligne aérienne à haute tension, et les nouvelles voies routières de l'avenue Sivananda de Floréal à Vacoas", avance-t-on à MEL.

Certes, il reste encore à faire avant de voir le Light Rail Vehicule déambuler dans les rues de Curepipe. "Les travaux en cours sont notamment la construction du drain au centre de la route tout au long de rue Jerningham, à Curepipe ; les travaux sur le pont de Rivière-Sèche sont d'ailleurs à un stade bien avancé. Ou encore l'installation des câbles électriques et les travaux de voirie comme le Park and Ride de Vacoas, et les nouvelles voies routières A10, à Floréal. Au niveau des stations, nous sommes déjà dans la phase des travaux de finition et de connexion aux réseaux comme le CEB et la CWA."

Parallèlement, pour ce qui est des travaux sur la route de Rose-Hill à Réduit, les choses avancent également. "Les travaux ont atteint la barre des 50 %. En ce qui concerne l'identification et la relocalisation des services publics, ainsi que les structures des deux stations électriques, les travaux sont déjà complétés. Tous les pieux de fondation des ponts et du viaduc à Rose-Hill sont déjà installés. La fabrication du pont métallique Warren Truss de Rivière-Cascade, qui est un pont complexe et innovatif, a été complété dans une usine spécialisée et ses différents éléments vont être assemblés incessamment."

Mais ce n'est pas tout. Des constructions routières sont en cours entre les deux régions concernées avec la préparation d'une nouvelle configuration du carrefour au niveau de l'Ebène Recreational Park. "L'installation des poutres sur les parties surélevées est en train de se faire graduellement et la pose des rails a déjà commencé."

Ce tronçon devrait également être complété d'ici la fin de cette année. MEL soutient que des exercices de communication se font régulièrement avec les habitants de la localité de même qu'autour des déviations routières pour tenir les automobilistes informés. En tout cas, les Mauriciens continuent au quotidien à faire confiance au métro. En effet, quelque 20 000 personnes l'utilisent pour se déplacer. "Depuis le lancement de la phase 2B, Phoenix à Port-Louis, nous avons en moyenne 20 000 à 22 000 passagers par jour. D'ailleurs, nous constatons une augmentation constante du nombre de voyageurs depuis la mise en opération des trois nouvelles stations de St-Jean, Trianon et de Phoenix."

Le coût des tickets ne semble pas freiner le déplacement des voyageurs. "Le nombre de voyageurs a continué à augmenter. Cela s'explique par le fait que le métro offre un service de qualité, moderne, sûr, propre, rapide, fiable, confortable et le prix du ticket reste abordable par rapport à ses prestations."

Et des campagnes promotionnelles sont même faites pour encourager l'utilisation de la MECard. "En ce moment, nous avons une promotion de 50 % sur l'achat de la MECard qui est disponible à seulement Rs 50 dans toutes les stations de Metro Express."

Un nouveau service de navette sera lancé dans la région de Quatre-Bornes. "Les habitants de Sodnac, Palma, Candos, Bassin et le vieux Quatre-Bornes pourront se rendre à la station de Quatre-Bornes central et vice versa, plus rapidement. Ce service de navette va faciliter l'accessibilité, la connectivité et la mobilité et donc permettre d'emmener plus de passagers vers le métro."