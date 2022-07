Ile Maurice: Richard Beaugendre en route pour son septième album

Après Yapana sorti en 2018, Richard Beaugendre revient au-devant de la scène avec un septième opus en préparation. Le chanteur et musicien établit à La Réunion depuis quatre ans est actuellement en vacances à Maurice pour donner vie à ses projets. Il est arrivé il y a une semaine.

Le titre de ce prochain album est Stand Art. "Ce titre fait référence au mot "standard", comme les standards du jazz, car ce prochain album sera un album de jazz chanté en créole. Il abordera divers thèmes", souligne Richard Beaugendre. Pour cet opus, le chanteur puise dans ses nombreux écrits. Celui qui aime autant la musique que les mots dispose d'un vaste répertoire. "Pour l'instant, je travaille avec des musiciens pour créer la maquette de l'album. Je ne sais pas encore combien de morceaux il y aura, mais je compte en mettre le maximum", explique Richard Beaugendre. Ce prochain opus sera une production réunionnaise. Il devrait voir le jour l'année prochaine.

Outre ce projet d'album, Richard Beaugendre a à coeur de réaliser un vieux rêve, celui de rendre hommage au groupe Ébène. "Ce groupe existait avant les années 80. C'était un groupe engagé à tendance afro qui fabriquait ses propres instruments. Il avait redonné vie au tambour, amenant du même coup une nouvelle sonorité à la musique mauricienne. Le tambour est l'instrument des Africains, c'est ainsi que dans leurs villages ils faisaient passer des messages. De même, la musique d'Ébène était remplie de messages qui sonnaient comme un réveil pour les Afro-Mauriciens.

De nos jours, ces messages sont toujours d'actualité. Mais ce groupe n'a jamais fait d'album. Il ne faisait pas de la musique pour de l'argent. Je faisais partie de ce groupe. Il y avait une trentaine de membres et j'étais parmi les plus jeunes. Je n'ai jamais oublié les titres. Aujourd'hui encore j'ai les textes et les mélodies en tête et c'est pour cela que je veux redonner vie à cette musique et rendre hommage avec respect au travail accompli par ce groupe", souligne Richard Beagendre.

Il compte réaliser un autre album pour faire revivre ces titres d'Ébène. "À l'époque les titres de ce groupe étaient très appréciés, à l'instar du morceau Kunta Kinte, inspiré du film Racine ou encore Enn silans lamor qui est connu de pratiquement tous les prisonniers."

S'il rêvait de redonner vie à cette musique, Richard Beaugendre attendait qu'un producteur veuille bien le suivre dans cette voie. C'est aujourd'hui chose faite. Il ne reste plus au chanteur qu'à trouver les musiciens qui entameront l'aventure avec lui. "Ce sera un projet qui prendra son temps, mais j'irai jusqu'au bout", souligne-t-il.

En attendant, à la mi-août il reprendra l'avion vers sa nouvelle vie. À La Réunion, Richard Beaugendre est enseignant de guitare dans une école de musique. Parlant de la différence entre musique réunionnaise et mauricienne, Richard Beaugendre souligne : "La Réunion a su garder son tambour et son authenticité dans le maloya. Les textes restent engagés. À Maurice on s'est perdu. On a voulu copier la culture des autres en perdant au passage notre authenticité. Mais je ne suis pas là pour juger, après tout nous sommes dans une démocratie."