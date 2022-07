Togo: L'AJ Auxerre " signe " le Franco-Togolais Metsoko chez les Pro

Evoluant la saison dernière avec la réserve du club ajaïste en National 2, le jeune attaquant Franco-togolais, Idjessi Metsoko (20 ans) a signé son premier contrat pro avec l'AJ Auxerre (Ligue 1).

" L'AJA est heureuse d'accompagner Idjessi dans cette nouvelle étape de sa carrière.

Arrivé à l'AJA en 2017 en provenance du club de la Jeunesse d'Aubervilliers AS en région parisienne, Idjessi Metsoko a grandi et progressé avec les U17 Nationaux, U19 Nationaux et l'équipe National 2 avec laquelle il dispute 15 rencontres la saison dernière.

Il obtient son baccalauréat STMG au lycée Acadomia du Centre de formation avec la mention assez bien en 2020 ", pouvait-on lire sur le site du club. Et sur les qualités du joueur, confiait David Carré, coach de l'AJ Auxerre B, " Idjessi est un attaquant de profondeur et de pressing, doté de belles qualités athlétiques. Déterminé, il progresse face à la concurrence et révèle un potentiel qui mérite notre confiance ".