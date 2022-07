Cote d'Ivoire: Tabaski 2022 - Bingerville reconnaissante au Chef de l'État pour sa sollicitude

Ces lieux de prière, qu'ils soient situés dans la ville ou dans un village de la commune, ont chacun reçu la visite d'un maire adjoint ou d'un conseiller municipal pour assister à la prière. Tel est le dispositif mis en place par le député-maire, Issouf Doumbia, et son conseil en vue de participer à ce moment de prière et de partage avec cette frange de la population de sa commune.

Une volonté qui, selon lui, traduit la volonté de son conseil d'être plus proche de ses communautés pendant ces moments spéciaux. Il a donc saisi cette occasion, pour remercier le Chef de l'État, Alassane Ouattara, qui, selon lui, a accepté et promis de réparer tous les dégâts qu'ont connus les populations durant ces dernières semaines à cause des inondations.

En l'occurrence, le pont à l'entrée de la ville. " Prions afin que ce que nous avons connu, cette année, (inondations et autres sinistres) soit des souvenirs lointains. Je voudrais rassurer les populations de ce que le Chef de l'État est à la tâche et fera ce qu'il a promis. Je pense que le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier et notre ministre de tutelle, de la Sécurité et de l'Intérieur, viendront voir comment nous allons relever ce pont pour faire des canalisations afin que les eaux des pluies soient drainées jusqu'à la lagune ", a rassuré le député-maire depuis son lieu de prière de Gbagba-Sud.

Fofana Soufiane, l'imam adjoint de la grande mosquée de Bingerville, dans son sermon, a également exprimé sa gratitude au Président Alassane Ouattara, qui, à l'en croire, n'a cessé d'œuvrer pour le bien-être des habitants en Côte d'Ivoire.

Il a également prôné le pardon, la réconciliation et la cohésion sociale. " Nous demandons pardon à ceux qui ont été éprouvés cette année par des sinistres et à ceux qui n'ont pas pu effectuer le hadj". Aussi a-t-il demandé l'obéissance des enfants aux parents et la soumission des femmes à leurs époux.

" Les femmes doivent être soumises à leurs maris. Afin que les enfants copient sur eux pour une société disciplinée ", a lancé l'homme de Dieu.

" Je voudrais demander au maire de transmettre au Chef de l'État notre gratitude pour le climat de paix qui prévaut dans notre pays. Car, tout ce que nous souhaitons ne peut se réaliser que dans la paix ", s'est exprimé ainsi Drissa Fofana, chef du village de Gbagba. Et de lancer un appel aux populations face à l'inondation qui a endeuillé certaines familles.

" Redoublons d'efforts dans la prière pour que tous les projets de lotissement et de bitumage en cours et programmés soient rapidement exécutés pour apaiser les souffrances des populations ", a-t-il appelé.

Dans la quasi-totalité des mosquées, le message a été le même. Reconnaissance au Président de la République pour sa sollicitude et des prières adressées en faveur du pays sans oublier la cohésion nationale et le vivre-ensemble.