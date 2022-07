Cote d'Ivoire: Lutte contre la corruption - Adama Bictogo invité au Bénin

L'expérience ivoirienne en matière de lutte contre la corruption est sollicitée par la sous-région ouest-africaine.

A Kigali où il séjourne depuis quelques jours dans le cadre de la 47ème session de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), Adama Bictogo, président de cette structure, a reçu en audience hier Vlanonou Gbèhounou Louis, président de l'Assemblée nationale du Bénin. Le numéro 1 des députés béninois a saisi l'occasion pour inviter Adama Bictogo, par ailleurs président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, dans son pays le Bénin. Les deux hommes ont, au cours de cette rencontre, évoqué également les questions d'intérêt commun, notamment les défis actuels et la question des économies africaines à l'épreuve des conséquences de la Covid-19, de la guerre en Ukraine et du dérèglement climatique. Adama Bictogo a indiqué que pour lui, les parlements africains devraient, par des actions concertées, installer un nouvel ordre mondial et rassurer les populations. Tous deux hommes se sont félicités des relations fraternelles qui ont toujours existé entre les deux pays.

Par ailleurs, le président de l'APF a accordé une autre audience à Simplice Mathieu Sarandji, président de l'Assemblée nationale de la République Centrafricaine. L'avenir de l'APF, les relations entre la France et les Parlements africains, le développement du continent et les relations bilatérales fraternelles, étaient au centre des sujets abordés entre les deux personnalités. Ils ont aussi partagé leurs expériences politiques entre partis au pouvoir et opposition.

Adama Bictogo est revenu sur la nécessité pour les parlements de s'inscrire dans une relation intelligente avec l'exécutif. Il a assuré son hôte de la présence de la Côte d'Ivoire aux côtés de la République Centrafricaine. En marge de la 47ème session de l'APF, dont la cérémonie solennelle d'ouverture aura lieu ce vendredi 8 juillet 2022, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a été félicité par ses hôtes pour sa brillante élection à la tête de la Chambre basse du parlement ivoirien. Dans la soirée d'hier, il a rencontré la communauté ivoirienne vivant à Kigali au Rwanda.