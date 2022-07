Cote d'Ivoire: 47e sommet de l'APF au Rwanda - Adama Bictogo visite le mémorial du génocide de Kigali

Se rendre à Kigali et ne pas visiter le mémorial du génocide de Kigali serait un crime de lèse-majesté.

En marge des assises de la 47ème session de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) au Rwanda, le président de l'APF Adama Bictogo a sacrifié hier à la tradition. A la tête d'une forte délégation de parlementaires francophones, il a visité ce mémorial qui retrace l'histoire du génocide qui a secoué le Rwanda en 1994 et qui a fait entre 800 000 et 1 000 000 de morts et de très nombreux disparus en trois mois de violence.

L'émotion se lisait sur le visage d' Adama Bictogo et des membres de la délégation. " Pour ma part, la visite de ce jour vient me conforter sur les fondamentaux qui guident ma vie : la tolérance, l'écoute, l'acceptation des différences, l'amour et l'humilité. Que Dieu nous fortifie. Que Dieu accompagne le peuple Rwandais pour ne plus jamais vivre un tel drame ", a-t-il consigné dans le livre d'or après la visite du mémorial. Trois gerbes de fleurs ont été deposées sur la sépulture des victimes, respectivement par le président de l'APF, le président de l'Assemblée nationale du Niger et le président de la section Française de l'APF.

Le mémorial du génocide de Kigali répond au devoir de mémoire et a pour but d'éduquer les populations, de lutter contre la haine et toute forme de violence en promouvant les valeurs humaines.