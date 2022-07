Afrique de l'Est: " La Tanzanie menace de vendre aux enchères les maisons préfabriquées de la RD-Congo "

Après l'acquittement de Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du Président Félix Tshisekedi, des questions se posent sur les fonds décaissés par l'Etat et les maisons préfabriquées pour lesquelles Kamerhe avait été condamné, il y a tout juste deux ans, en première instance à 20 ans de travaux forcés, rappelle Africa News.

Les cargaisons existent bel et bien, mais moisissent dans plusieurs ports notamment en Tanzanie où les autorités menacent de les vendre aux enchères. Ces maisons avaient été commandées pour des militaires et policiers, indique le tri hebdomadaire.

Les cargaisons abandonnées en Tanzanie étaient destinées à la ville de Bukavu, dans le Sud-Kivu, ajoute le tabloïd.

Ces conteneurs qui semblent abandonnés sont devenus encombrants pour les autorités portuaires tanzaniennes, explique Eco News.

Malgré de multiples correspondances envoyées au gouvernement congolais, personne ne s'est présenté pour réclamer les 216 conteneurs. Ils sont bloqués depuis 2020 dans les entrepôts du district de Ubungo à Dar es Salaam, ajoute le tri hebdomadaire.

Fin juin, le consulat de la Tanzanie pour la région du Katanga a saisi la gouverneure de la province du Lualaba. Dans la correspondance, le consulat fait part de la décision des autorités portuaires de leur mise en vente, "vu qu'aucune entité ne fait suite à leur entreposage ", conclut le tabloïd.

Dans un autre registre, Le Potentiel parle des prérequis de la CENI avant les élections 2023. Il s'agit, en réalité, selon le journal, des défis qui sont autant financier et sécuritaire et qui appellent à un nouveau rythme de travail afin de permettre le maintien des voyants au vert.

A moins de deux ans de la présidentielle, rappelle le quotidien, il ne devra donc plus avoir des sujets tabous, car plus tôt qu'ils sont abordés, plus tôt les issues sont possibles.

Déjà, rapporte Afria News, le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Denis Kadima Kazadi, entouré des membres de la plénière, a présidé le vendredi 8 juillet 2022, la cérémonie d'ouverture des plis d'offres du marché d'acquisition des kits électoraux en vue de la révision du fichier électoral. C'était en présence des soumissionnaires, six au total, et devant plusieurs témoins, conformément aux textes légaux en matière de passation des marchés, détaille le tri hebdomadaire. Ce, avant la lecture des lettres de soumission des six entreprises qui ont déposé leurs dossiers. La démonstration des échantillons est prévue ce lundi 11 juillet, annonce le tabloïd.

Avec l'ouverture des plis du marché d'acquisition des kits d'enrôlement, explique L'Avenir, Denis Kadima veut doter les Congolais d'une carte d'électeur.

Pour le président de la CENI, ajoute le journal, son Institution veut acquérir un dispositif devant lui permettre d'enrôler les électeurs, de délivrer les cartes d'électeurs immédiatement après l'enrôlement et d'appuyer la constitution d'un fichier électoral révisé devant servir de base à la production des listes électorales et éventuellement pour les scrutins à venir.