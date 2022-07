Madagascar: Des formations en ligne pour mieux connaître et protéger la faune marine

L'association Cétamada, qui œuvre pour la préservation des mammifères marins et de leur habitat, vient de lancer des formations en ligne gratuites pour mieux connaître et ainsi mieux protéger la mégafaune marine. Une initiative qui va dans le sens de l'arrêté interministériel pris en 2000 qui fixait les règles clés pour la pratique de " l'observation responsable " des cétacés. La plateforme de formations vient d'être lancée. A qui s'adresse-t-elle ? Pour quels objectifs ?

En 10 ans, Cétamada a formé près de 300 guides et écovolontaires à l'observation responsable des mammifères marins. Mais avec la pandémie et deux années d'interruption forcée de formations en présentiel, l'association a dû se réinventer. Depuis quelques jours, la plateforme " cetasavoir.org " propose des formations gratuites en ligne, sortes de mooc, pour continuer à former un public très large, comme l'explique Stéphanie Andrianaivoravelo, la secrétaire générale de Cétamada.

" Avec cet outil, que l'on soit un guide ou un jeune passionné par l'écosystème marin, on peut faire la formation, il n'y a pas besoin de prérequis. Même les entrepreneurs qui veulent développer des activités de Whale watching (observation des baleines) peuvent faire cette formation. Donc c'est pour un large public et il n'y a pas besoin de prérequis. L'idée, c'est que ce soit facile à comprendre, à assimiler, donc on n'a pas besoin d'être un scientifique pour pouvoir comprendre les infos. C'est "faire connaître" pour mieux protéger. "

Une série de modules est proposée au visiteur, comme celui sur les mammifères marins rencontrés spécifiquement sur l'île ou bien encore, sur l'encadrement de l'écotourisme bleu à Madagascar, qui rappelle les règles en vigueur sur les côtes. " Lorsque l'on approche ou que l'on observe les baleines ou les dauphins, des distances doit être respectées entre les mammifères marins et les bateaux. Ne jamais se diriger en plein régime sur les animaux. A 800 m, réduire de façon significative ses moteurs jusqu'à la zone des 300m puis maintenir un régime minimum. Ne jamais se diriger directement devant ou derrière les baleines. Toujours naviguer parallèlement au groupe d'individus en mouvement. "

Chaque module est sanctionné par un test. Cependant, pour devenir un guide certifié par le ministère du tourisme, cette formation théorique certifiante doit être compléter par une formation pratique sur terrain.