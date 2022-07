Algérie: Université - 47% du Personnel enseignant permanent sont des "professeurs de rang supérieur"

Alger — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a affirmé, lundi à Alger, que 27.780 enseignants universitaires, soit 47% du personnel enseignant permanent étaient des "professeurs de rang supérieur".

Le ministre qui intervenait lors d'une rencontre consacrée à l'annonce des résultats de la 47e session du Comité universitaire national de promotion des maîtres de conférences "rang A" au rang de Professorat, a précisé que le nombre d'enseignants promus au grade de Professeur d'enseignement supérieur s'élevait à 1.249, portant le nombre total des professeurs d'enseignement supérieur à 27.780, soit 47% du personnel enseignant permanent.

M.Benziane a expliqué que "cette session a été marquée par l'adoption d'une grille d'évaluation assez proche de la grille mondialement reconnue", laquelle a été mise en place "en réponse aux préoccupations des enseignants et des chercheurs".

L'utilisation de la numérisation dans toutes les étapes de l'opération de promotion a contribué au succès de cette session et à la consolidation du principe de transparence et de qualité dans le traitement des dossiers des candidats, "en facilitant et en simplifiant les démarches" pour les candidats et experts, a-t-il ajouté.

A cette occasion, le ministre a appelé les enseignants à "doubler d'efforts et persévérer dans le travail et la recherche afin de relever les défis et contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique".