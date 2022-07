Afrique: [CAN 2022]-Gaolethoo Nkutlwisang (Coach Botswana) " Nous allons bien préparer le Maroc "

interview

L'Afrique du Sud a battu le Botswana ce soir par un but à zéro. Gaolethoo Nkutlwisang affirme avoir tirer les leçons des trois rencontres de son équipe dans ce groupe C. La coach Botswanaise se projette déjà sur leur prochain match en quart de finale contre le Maroc.

ATS-Journaliste : Coach nous avons remarqué que pour ces deux derniers matches vous étiez plus défensives que porter vers l'attaque, qu'est-ce qui explique cela?

Gaolethoo Nkutlwisang : Nous avons perdu le match, effectivement nous avons bien joué et je crois que nous avons essayé de se concentré sur des passes mais contre problème c'est que l'équipe d'Afrique du Sud était plus sur l'attaque et nous avons déployé tous nos efforts en défense.

ATS-Journaliste : Vous êtes qualifiés en quarts de finale?

Gaolethoo Nkutlwisang: C'est l'une des réalisations de notre équipe. C'est la première fois que nous participons à une CAN. Nous allons joué contre le Maroc et puis nous allons bien nous préparer le match avec le Maroc.

ATS-Journaliste : Défensivement vous avez bien joué qu'est ce que cela représente pour vous?

Alors peut-être nous allons voir les résultats du match du Nigéria contre le Burundi et puis je crois que nous allons essayer de marquer plus de buts et d'être stable dans cette compétition. Je crois malgré notre défaite mes joueuses ont bien joué.

ATS-Journaliste : On a constaté que le Botswana a enregistré beaucoup de blessure, avez-vous des nouvelles des blessées et surtout celle qui est gravement blessée?

Gaolethoo Nkutlwisang: Effectivement nous avons beaucoup de blessures dans notre équipe. Peut-être les matches rapprochés ont fait claqué les filles, mais en général, nous avons essayé, malgré cela de saisir nos chances. Nous essayons de voir toutes nos joueuses se rétablir pour qu'on puisse continuer.

ATS-journaliste : Quelles sont les leçons apprises après ces matches dans votre groupe?

Gaolethoo Nkutlwisang: On a beaucoup appris sur tous ces matches joués, cela montre que nous avons bien joué en dehors de notre zone la COSAFA, le Burundi est venu ici bien préparé. Nous n'avons pu marquer débuts quand nous avons joué contre le Nigéria et puis nous allons essayer de garder les bonnes choses pour avancer.

ATS-Journaliste vous allez jouer contre le Maroc en quarts de finales qui est le pays hôte qu'est-ce que cela veut dire pour vous?

Gaolethoo Nkutlwisang: L'équipe du Maroc est bien et ils ont le soutien de leur public et de jouer chez eux. Nous allons nous battre et jouer toutes nos chances. C'est notre première participation et nous sommes déjà préparé pour ce match contre le Maroc.